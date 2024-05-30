Trendyol Yemek uygulaması, 30 Mayıs 2024 Perşembe günü genel bir internet sorunu nedeniyle erişim problemleri yaşamaktadır. Kullanıcılar, restoranların kapalı görünmesi veya sepete yemek eklenememesi gibi sorunlarla karşılaşmışlardır. Trendyol'un destek hesabından yapılan açıklamaya göre, sistemlerde yaşanan geçici sorunun kısa süre içinde çözülmesi beklenmektedir. Bu tür durumlar, teknoloji dünyasında zaman zaman meydana gelebilen genel aksaklıklardır ve genellikle hızlı bir şekilde giderilir. Kullanıcıların anlayışı ve sabrı önemlidir, çünkü bu tür sorunlar genellikle beklenmedik zamanlarda ortaya çıkar ve ekiplerin müdahalesi gerektirir.

Kaynak: WanHaber Haber Merkezi