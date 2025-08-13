Trendyol 1. Lig’de ilk hafta geride kaldı. Çekişmeli maçlara sahne olan haftada İmaj Altpyapı Van Spor Futbol Kulübü karşılaştığı Boluspor’u 3 – 2 yenerek sezona 3 puanla başladı.

Ligin ilk haftasını 4. sırada kapatan kırmızı – siyahlı temsilcimiz, ikinci hafta maçında sahasında Esenler Erokspor ile karşılaşacak. Bu maç 17 Ağustos Pazar günü oynanacak ve saat 19.00’da başlayacak.

Trendyol 1. Lig’in ikinci haftası 15 Ağustos Cuma günü Serik Spor Futbol A.Ş. - Eminevim Ümraniyespor arasında oynanacak maçla başlayacak ve 16, 17 ve 18 Ağustos tarihlerinde oynanacak maçlarla devam edecek.

HAFTANIN PROGRAMI

Trendyol 1. Lig ikinci hafta programı şu şekilde;

15.08.2025 21:30 Serik Spor Futbol A.Ş. - Eminevim Ümraniyespor

16.08.2025 16:30 Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü - İstanbulspor A.Ş.

16.08.2025 19:00 Sms Grup Sarıyerspor - Boluspor

16.08.2025 21:30 Atko Grup Pendikspor Futbol A.Ş. - Bandırma Spor

16.08.2025 21:30 Adana Demirspor A.Ş. - Arca Çorum FK

17.08.2025 19:00 Sivasspor - Sipay Bodrum FK

17.08.2025 19:00 İmaj Altyapı Van Spor Futbol Kulübü - Esenler Erokspor

17.08.2025 21:30 Manisa Futbol Kulübü - Atakaş Hatayspor

17.08.2025 21:30 Sakaryaspor A.Ş. - Alagöz Holding Iğdır FK

18.08.2025 21:30 Amed Sportif Faaliyetler - Erzurumspor FK