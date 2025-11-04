Karayolları Trafik Yönetmeliği'nde değişiklik yapıldı ve yeni düzenleme bugün yürürlüğe girdi.

Yeni maddelere göre, bisiklet, motosiklet, traktör, elektrikli bisiklet kullanıcılarına eldiven ve gözlük gibi koruyucu ekipman zorunluluğu geldi. Traktör kullananlar artık gözlük takacak, motosiklette arka tarafta oturan da gözlük ve eldiven takacak.

Ayrıca motosiklet yolcuları için de kask takma zorunluluğu devam ediyor.

CEZASI NE KADAR?

Can güvenliği açısından zaruri olan ekipmanların bulunmaması nedeniyle kesilecek ceza 993 lira olarak belirlenmişti.

Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren düzenlemeyle birlikte, sürücü ve araç sicillerinin tutulmasına ilişkin süreçlerde yenilikler getirildi. Buna göre, Emniyet Genel Müdürlüğü'nün (EGM) ihtiyaç duyacağı teknik veriler ve hukuki düzenlemeler artık sadece kamu kurumlarından değil, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ile özel hukuk tüzel kişilerinden de elektronik ortamda temin edilebilecek.