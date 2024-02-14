Türkiye'de 2023 yılında, bir önceki yıla göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı yüzde 80,3 artarak 2 milyon 290 bin 280 adet oldu.

Trafiğe kayıtlı araç sayısı 2023 Aralık sonu itibarıyla 28 milyon 740 bin 492 adede ulaştı.

Otomotiv Distribitörleri ve Mobilite Derneği (OMDM) verilerine göre Türkiye'de 2023 yılında otomobil ve hafif ticari araç satışları, 2022'ye kıyasla yüzde 57,4 artarak 1 milyon 232 bin 635 adet olarak kaydedildi.

Motosiklet Endüstrisi Derneği (MOTED) raporuna göre ise 2023 yılında trafiğe kaydı yapılan motosiklet sayısı, bir önceki yıla göre yüzde 130,4 oranında artarak 957 bin 282 adede ulaştı.

Taşıt pazarı ile birlikte sigorta poliçeleri yüzde 101 büyüdü

Taşıt pazarı genel satışlarındaki büyüme, hayatdışı poliçe üretimine de yansıdı. Branş bazında prim üretimlerine bakıldığında trafik sigortası pazarı nominal olarak yüzde 101 büyürken kasko sigortasındaki büyüme yüzde 89 olarak gerçekleşti. Sigorta sektörü hayatdışı poliçe üretimi ise yüzde 110 büyüme kaydetti.

Trafikte motosiklet yüzde 174 arttı

Trafik Sigortası prim üretimi analizine bakıldığında otomobilde 2022 yılına göre yüzde 107'lik, kamyonette yüzde 105'lik ve motosiklette de yüzde 174'lük artış gözleniyor.

Motosiklette kasko yüzde 126 yükseldi

Kasko Sigortası prim üretimindeyse 2022 yılına göre otomobilde yüzde 76, kamyonette yüzde 74 ve motosiklette de yüzde 126 artış söz konusu.