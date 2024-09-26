Neden Bu Kadar Yüksek?

Genelde kasko, zorunlu trafik sigortasından daha maliyetli olurken, bu durum artık tersine döndü ve fiyatlar neredeyse eşitlendi trafik sigortası fiyatlarındaki artışın ardında birçok faktör yatıyor. TOBB Türkiye Sigorta Acenteler İcra Komitesi Başkanı Levent Korkut, hasar geri dönüşlerinin büyük bir etkisi olduğunu vurguluyor. Hasar geçmişi, fiyatların belirlenmesinde temel bir ölçüt haline geldi.

Ekonomik Baskılar ve Yasal Etkiler

Fiyatlardaki yükselişi etkileyen bir diğer unsur ise artan işçilik ve parça maliyetleri. Korkut, asgari ücret artışlarının ve enflasyonun, sektörde ciddi maliyetler yarattığını belirtiyor. Ayrıca, Anayasa Mahkemesi’nin zorunlu sigorta süresiyle ilgili düzenlemeyi iptal etmesi, sektördeki belirsizlikleri artırdı.

Sektörde Serbest Tarifeye İhtiyaç Var

Sigorta sektörünün 2023 yılı itibarıyla büyük zararlar yaşadığını belirten Korkut, fiyatların iyileşmesi için tarifelerin serbestleştirilmesi gerektiğine dikkat çekiyor. Bu değişiklik, şirketlerin maliyetlere uygun poliçeler sunmasını sağlayabilir.

Kasko Fiyatları Yükselir mi?

Kasko fiyatlarının artışı konusunda ise Korkut, mevcut enflasyon ve döviz dalgalanmalarına rağmen büyük bir artış beklemediğini ifade ediyor. Ancak, ekonomik koşullar değişirse bu durumun da etkilenebileceği uyarısında bulunuyor.