Türkiye, enerjide dışa bağımlılığı bitirmekte kararlı!

Şırnak'ta terör örgütünden temizlenen Gabar ve Cudi Dağları, Türkiye'nin yeni enerji kaynağına dönüştü.

Yapılan sondaj faaliyetleri sonucu Gabar Dağı'nda Şehit Esma Çevik ve Şehit Aybüke Yalçın sahalarında açılan toplam 28 kuyuda günlük 37 bin varil petrol üretimine ulaşıldı. 2024 yılı sonunda da hedef günlük 100 bin varile ulaşmak.

Günlük tüketim 989 bin 900 varil: 10 sondaj kuyusu daha geliyor

Günlük 989 bin 900 varil petrol tüketimi olan Türkiye'nin dışa bağımlılığını önlemek için ise sahada büyük bir çalışma var.

Son olarak Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin çeşitli yerlerinde yeni kuyuların açılması için çalışmalar hızlandırıldı.

Bu kapsamda Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) tarafından Adana'nın Karaisalı ilçesinde 10 adet petrol arama ve üretim kuyusu açılacak.

Projenin değeri yaklaşık 95 milyon lira olarak hesaplanıyor.

En fazla 2 bin 500 metreye kadar inilecek

Proje çerçevesinde döner sondaj yöntemi uygulanacak olup, sıra ile açılacak sondaj kuyularında en fazla 2 bin 500 metreye kadar inilmesi planlanıyor.

Arazi hazırlık aşamasında 25 kişinin ve petrol arama faaliyetlerinde 50 kişinin istihdam edilmesi planlanıyor. Arama işlemlerinde petrol tespit edilmesi durumunda petrolün çıkarılması işlemlerine başlanacak.

Kuyulardan çıkarılan petrol, boru hatlarıyla tesiste bulunan seperatörlere gönderilecek.

Depolama çalışmasının lokasyonda yapılması planlanıyor

Üretim tanklarından alınan ham petrol, dolum istasyonuna gönderilmek üzere teslimat tankında depolanacak.

Dolum istasyonundan tankerler vasıtasıyla da TPAO’nun istasyonuna gönderilecek.

Faaliyet kapsamında ham petrol ayrıştırması tarzında bir işlem uygulanmayacak.

Planlanan proje kapsamında depolama çalışmasının lokasyonda yapılması planlanıyor.