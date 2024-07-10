Bu projeler, ev sahibi olmak isteyenlere önemli bir fırsat sunuyor.
TOKİ'nin yeni konut projeleri kapsamında;
Tekirdağ Süleymanpaşa'da 524 konut, 4 dükkan ve 1 cami
Şırnak Merkez'de 70 konut, 2 cami ve 1 taziye evi
Düzce Merkez'de 103 konut ve 2 dükkan
Karabük Merkez'de 866 konut, 53 işyeri, 1 Kuran Kursu ve 1 cami yer alıyor.
Başvurular, TOKİ'nin resmi web sitesi ve yetkili satış noktaları üzerinden yapılabilir. Konut sahibi olmak isteyenlerin, vakit kaybetmeden TOKİ'nin güncel bilgilerini takip etmesi öneriliyor.
Kaynak: WanHaber Haber Merkezi