TOKİ, 30 Haziran tarihinde 29 ilde bulunan toplam 309 gayrimenkulün satışını gerçekleştirecek. Satışlar açık artırma usulüyle yapılacak.

Satış kapsamında Van’ın Başkale ilçesinde bulunan 1 iş yeri de yatırımcıların beğenisine sunulacak.

MÜZAYEDE 30 HAZİRAN'DA

Müzayedeler; Van, Aksaray, Ankara, Amasya, Balıkesir, Bilecik, Bingöl, Bitlis, Burdur, Bursa, Çankırı, Düzce, Erzincan, Gaziantep, Isparta, İstanbul, Karabük, Karaman, Kayseri, Kırklareli, Kastamonu, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Kütahya, Mersin, Şanlıurfa, Tekirdağ ve Zonguldak’taki gayrimenkuller için gerçekleştirilecek.

Açık artırma ile satışa sunulacak gayrimenkuller için yüzde 10 peşin 96 veya 120 ay vade, yüzde 25 peşin 120 ay vade ya da yüzde 30 peşin 60 ay vade seçenekleri uygulanacak.

VAN’DA SATIŞA ÇIKARILAN İŞ YERİ

TOKİ tarafından Van’ın Başkale ilçesi Yeni Mahalle’de yapımı tamamlanan 221 adet konut ve 1 adet ticaret merkezi projesinde bulunan iş yeri satışa çıkarılacak.

Söz konusu iş yerinin brüt alanı 48 metrekare, net alanı ise 28,4 metrekare olarak açıklandı. İş yerinin muhammen bedeli ise 1 milyon 302 bin TL olarak belirlendi.

Açık artırmalar, 30 Haziran 2026 tarihinde saat 10.30’da Ankara’daki İlbank Sosyal Tesisleri Macunköy Yerleşkesi (Yenimahalle) ile İstanbul’daki TOKİ Hizmet Binası’nda (Küçükçekmece) gerçekleştirilecek.

Müzayedeye fiziki katılımın yanı sıra internet üzerinden de teklif verilebilecek. Detaylı bilgiye ve online katılım imkanına emlakmüzayede.com adresinden ulaşılabilecek.