Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un duyurusuna göre, bu dönemde TOKİ taksitlerinde önemli bir artış gerçekleşti.

TOKİ Taksitlerine Zam Geldi mi?

Bakan Murat Kurum, TOKİ'nin aylık taksitlerini genellikle memur maaş artışına göre düzenlediklerini ancak bu kez TÜFE oranını referans aldıklarını belirtti. Buna göre, TOKİ taksit artış oranı yüzde 24 olarak belirlendi. Bu kararla birlikte, vatandaşlara yüzde 50 oranında destek sağlandığı vurgulandı.

Yapılan açıklamada, yeni projelerin geri ödemelerine esas borç bakiyeleri ve taksit bedellerinin %24,73 olarak uygulanacağı ifade edildi. Ayrıca, TOKİ'nin açtığı konut kredileri için de aynı oranda bir artış belirlendi.

TOKİ taksitlerindeki bu güncelleme, konut sahibi olmak isteyenler için önemli bir bilgi olarak dikkat çekiyor. Detaylı bilgiler ve güncellemeler için haberimizi takip edebilirsiniz.