Türkiye'nin yerli otomobili Togg satışa çıktı.

Ön siparişleri alınan araçlar için farklı şehirlere deneyim merkezleri kuruldu.

Yerli ve milli otomobil TOGG'a ilgi devam ediyor...

16-27 Mart'ta Trumore dijital platformu ve Togg web sitesi üzerinden ön siparişleri alınan Togg T10X, 953 bin TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunuldu.

7 günde 100 bin sipariş aldı

İlk 24 saat dolmadan 22 bin 150 sipariş alan Togg, 7 günde ise 100 bin ön siparişe ulaştı.

27 Mart'ta sona erecek ön sipariş sürecinin ardından, 28 Mart'ta çekiliş yapılacak ve Togg sahipleri belli olacaktı.

Sipariş adedi 20 bine çıkarıldı

Bunun üzerine yeni bir açıklama geldi.

Togg, çekilişle teslim edilecek T10X adedini 12 binden 20 bine çıkardığını açıkladı.

2023 yılı toplam T10X teslimat adetinin ise 20 binden 23 bine yükseltildiği belirtildi.

Çekiliş tarihi bir gün ileriye alındı

Bir diğer yandan çekiliş tarihi de bir gün ileri alınarak 29 Mart oldu.

60 bin TL ön ödeme yapılacak

Trumore uygulamasını indiren veya Togg websitesi üzerinden Tru.ID oluşturan her bir tekil kullanıcı, nakit ya da kredi kartı aracılığıyla cüzdanlarına aktardıkları 60 bin TL ön ödemeyi yaparak, çekiliş sürecine katılmaya hak kazanacak.

20 bin kişilik yedek liste

Togg ayrıca şanslı 20 bin kullanıcının yanı sıra 20 bin kişi için de yedek liste oluşturacak.

2023 yılı için planlanan teslimatlarda iptallerin yaşanması halinde, yedek listedeki kullanıcılar devreye alınacak.

Ancak, 2023 yılı teslimatları için yedek listeden asıl listeye geçemeyenler 2024 yılı ocak ayı itibarıyla belirlenecek yeni paket ve konfigürasyon seçenekleriyle T10X sipariş edebilecekler.

Bu siparişi verenler, 2024 yılı haziran ayına kadar herhangi bir çekilişe girmeden akıllı cihazlarını teslim alabilecekler.

Asıl ve yedek listede yer alamayan kullanıcıların yaptıkları ön ödemeler ise hesaplarına iade edilecek.

Ön sipariş süreci

Ön siparişe açıldığı ilk dakikadan bu yana büyük bir ilgi gören Togg'un elde ettiği ön sipariş rakamları şu şekilde:

İlk 4 saat: 7 bin 734

İlk 24 saat: 22 bin 150

İlk 3 gün: 41 bin

İlk 7 gün: 100 bin

Togg T10X tasarımı

TOGG C-SUV ön panjurunda “Lale formu” olarak bilinen bir tasarım şekli satıcıya sunuldu.

Panjurun hemen üst kısmında ise çeşitli güvenlik sensörleri yer alıyor.

Uzun ve kısa led aydınlatmalar, özellikle gece sürüşlerinizde size oldukça geniş bir görüş açısı sağlıyor.

Otomobilimizin yan tarafına doğru ilerlediğimizde, onu devasa gösterecek ve 19 inç büyüklüğündeki jantlar karşımıza çıkıyor.

Bu jantlar, tıpkı ön panjurda olduğu gibi lale desenlerinden ilham alıyor.

Üç farklı ekrana bölünebiliyor

29 inç büyüklüğündeki ekran tasarımı, üç farklı ekrana bölünebiliyor. 29 inç büyüklüğündeki bu ekranların arkasında ise Qualcomm’un Snapdragon işlemcileri yer alıyor.

Devasa ekranın hemen altında ise otomobilin çeşitli ayarlarını yapmanızı sağlayan ikinci bir ekran da karşımıza çıkıyor.

Togg T10X motor seçenekleri

160 kW / 218 Beygir güç ve 350 Nm tork üreten T10X RWD (arkadan itiş), iki farklı batarya seçeneğiyle 314 ve 523 kilometrelik menzillere sahip olacak.

T10X’in 52,4 kWh kapasiteye sahip batarya seçeneği 16,7 kWh/100 km (WLTP) enerji tüketimi değeri sunarken, 88,5 kWh kapasiteye sahip batarya seçeneğinin tüketim değeri ise 16,9 kWh/100 km (WLTP).

"Kullanıcılarımız tarafından satın alınmasını önemsedik"

Markanın, kullanıcılardan gelen yoğun talep üzerine çekilişle teslim edilecek T10X sayısını 8 bin adet artırması üzerine konuşan Togg Üst Yöneticisi (CEO) Gürcan Karakaş şu ifadeleri kullandı:

Başından beri kullanıcılarımıza kulak verdik, onların isteklerini önemsedik. 2023 yılında teslim edeceğimiz akıllı cihazlarımızın da ağırlıklı olarak kullanıcılarımız tarafından satın alınmasını önemsedik.

Bu amaçla 12 bin adet olarak belirlediğimiz 2023 teslimatını 8 bin adet artırarak 20 bin adete çıkardık. Bu artışla toplam üretimimiz henüz ilk yılında 28 bin adedi bulacak.

Gemlik Teknoloji Kampüsü’müzün insan kaynağı, teknik altyapı ve kapasitesi, mobilite sektörü tedarik zincirini olumsuz etkileyecek beklenmeyen durumlar ortaya çıkmadığı sürece, bu rakamı üretebilecek seviyededir.