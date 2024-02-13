Ticaret Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı ile istişare içerisinde aldığı yeşil mercimek ithalatında gümrük vergisi ile ilgili karara dair bir açıklama yayınladı.

Ticaret Bakanlığı, tüketici için arz güvenliğini ve fiyat dalgalanmasını engellemek amacıyla yeşil mercimek ithalatında gümrük vergisi geçici bir süreyle sıfıra indirildiğini bildirdi.

Alınan kararla birlikte, yeşil mercimekte tüketici ihtiyacının uygun fiyatla karşılanabilmesi ve fiyat artışlarının önüne geçilmesi amaçlanıyor.

Yeşil mercimekte gümrük vergisi sıfıra indirilmesi uygulamasının, çiftçilerin üretim motivasyonuna zarar vermeyecek şekilde düzenlendiği de verilen bulgular arasında yer aldı.

Yurt içi arz güvenliği ve fiyat istikrarı amaçlandı

Bakanlıktan yapılan açıklamada, yurt içi arz güvenliği ve fiyat istikrarının sağlanması amacıyla ilgili kurumlarla ürün bazlı değerlendirmeler yapıldığı belirtilerek, şu ifadeler kullanıldı:

İhtiyaç olması halinde hızlı şekilde gerekli tedbirler alınmaktadır. Bu çerçevede, ticaret verileri, üretim ve piyasaya arz koşulları ile fiyat hareketleri dikkate alınarak, Tarım ve Orman Bakanlığı ile istişare içerisinde, temel gıda ürünlerinden yeşil mercimekte tüketici ihtiyacının uygun fiyatla karşılanabilmesinin sağlanması amacıyla gümrük vergisinin geçici olarak sıfırlanmasına karar verilmiştir. Buna yönelik düzenleme, İthalat Rejimi Kararı'nda gerekli değişiklik yapılarak yürürlüğe girmiştir.

"Düşük gümrük vergisi 30 Haziran 2024 tarihine kadar devam edecek"

Uygulamanın, çiftçilerin üretim motivasyonuna zarar vermeyecek şekilde Türkiye'deki hasat dönemi dikkate alınarak belirlendiği kaydedilen açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

Düşürülen Gümrük Vergisi, yeşil mercimeğin hasat döneminden önce 30 Haziran 2024 tarihine kadar geçici bir süre devam edecek, bu tarihten sonra eski seviyesine yükselecektir.

"Tedbirler alınmaya ve piyasa şartlarını izlemeye devam"

Ticaret Bakanlığı olarak, üretici ve tüketici haklarının birlikte korunması amacıyla spekülatif fiyat hareketlerinin önlenmesi ve piyasaya yeterli ürün arzının sağlanması için gerekli tüm tedbirleri almaya, alınan bu tedbirler sonrasında piyasa şartlarını izlemeye devam edilecektir.