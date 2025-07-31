Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Ticaret Bakanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Merkezi Sicil Kayıt Sistemi (MERSİS), devletimizin dijitalleşme vizyonu doğrultusunda hayata geçirilen en kapsamlı ve stratejik bilgi sistemlerinden biri olarak, ülkemizde şirket kuruluş ve değişiklik işlemlerinin merkezi bir yapı üzerinden yürütülmesini sağlamaktadır.

2025 yılı Haziran ayı sonu itibarıyla; ⁠MERSİS'in aktif kullanıcı sayısı 3,3 milyona ulaşmıştır. ⁠Ülkemizde aktif şirket, ticari işletme ve şube sayısı 2,5 milyonun üzerine çıkmıştır. ⁠Sistem üzerinden aylık ortalama 15 bin yeni kuruluş işlemi gerçekleştirilmektedir" denildi.

MERSİS'in yaklaşık 70 kamu kurumu ile anlık veri paylaşımı yaptığı, tüm ilgililere şirket ve ticari işletmelere ilişkin güncel, doğru ve güvenilir verileri sunduğu belirtilerek, "Bu yönüyle MERSİS, sadece Ticaret Bakanlığı'nın değil, kamu hizmetlerinin dijital dönüşümünde öncü rol oynayan bir Türkiye Cumhuriyeti devleti projesidir.

Vatandaşlarımızın dijital hizmetlere erişimini kolaylaştırmak ve ticaret sicili işlemlerinin kesintisiz yürütülmesini temin etmek amacıyla geliştirilen MERSİS Mobil Uygulaması, kullanım alışkanlıkları ve güncel ihtiyaçlara uygun bir yapı sunmaktadır. MERSİS Mobil ile ⁠MERSİS web uygulaması üzerinden yapılabilen tüm işlemler mobil cihazlar üzerinden de gerçekleştirilebilmektedir.

⁠Alternatif hizmet kanalları sunularak, ticaret siciline erişim kolaylaştırılmıştır. ⁠Hizmet kalitesi ve çeşitliliği artırılmış, ticaret sicili işlemlerine yenilikçi bir yaklaşım kazandırılmıştır. Google Play ve App Store platformları üzerinden erişime açılan uygulamanın toplam indirilme sayısı 68 bin 555'e ulaşmış olup, kullanıcı sayısı her geçen gün artış göstermektedir. Ticaret Bakanlığı olarak, iş dünyamızın ihtiyaçlarını gözeterek dijital çözümleri yaygınlaştırmaya, ticari işlemleri daha etkin ve erişilebilir hale getirmeye yönelik çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürmekteyiz" ifadelerine yer verildi.