İslam alemi bir bayramı daha geride bıraktı...

9 günlük Kurban Bayramı tatili boyunca dünyanın çeşitli yerlerinde yaşayan Türk vatandaşları, vatan hasretini dindirmek için ülkelerine geldi.

Geçtiğimiz yıllarda Edirne'den Bulgaristan'a açılan Kapıkule, Hamzabeyli, Yunanistan'a açılan İpsala, Pazarkule ile Kırklareli'nin Bulgaristan'a açılan Dereköy sınır kapılarından, 2019 yılında 412 bin 795 araçla 1 milyon 703 bin 908 gurbetçi ana vatana geldi.

2020'de pandemi nedeniyle bu sayı 120 bin araçla 492 bin 942'ye düştü. 2021 yılında kara yoluyla 356 bin 187 araçla 1 milyon 402 bin 969 gurbetçi geldi.

Geçen yaz 1 milyon 872 bin gurbetçi geldi

Geçen yıl haziran ayından itibaren ise bu 5 sınır kapısından 193 bin 102 araçla, 1 milyon 872 bin gurbetçi ana vatana giriş yaptı. Bu, son yılların en büyük rakamı oldu.

Ticaret Bakanlığı da 9 günlük bayram tatilinde gümrük kapılarından bu yıl geçen yolcu sayısını ve en yoğun sınır kapısını açıkladı.

Buna göre sınır kapılarından 22 Haziran- 2 Temmuz tarihleri arasında 111 bin 689 araç giriş ile birlikte 611 bin 71 yolcu ülkemize giriş yaptığı belirtti.

Ticaret Bakanlığı gümrük kapılarından 1 milyon 126 bin 761 yolcu geçtiğini açıkladı

9 günlük tatilde ise 1 milyon 126 bin yolcu sayısına ulaşıldı

Bakanlık yine aynı tarihler arasında toplamda 83 bin 326 araç çıkışı ile birlikte 515 bin 690 yolcu çıkışı gerçekleştiği bildirildi.

Kurban Bayramı boyunca ise toplamda 195 bin 15 araç giriş çıkışı gerçekleşirken 1 milyon 126 bin 761 yolcu giriş çıkışı oldu.

Kurban Bayramı tatili boyunca en çok kullanılan gümrük kapısı da 52 bin 30 yolcu aracı ile 214 bin 44 vatandaşın giriş yaptığı Kapıkule Sınır Kapısı olarak belirlendi.

Ticaret Bakanlığı gümrük kapılarından 1 milyon 126 bin 761 yolcu geçtiğini açıkladı

"En çok kullanılan gümrük kapısı Kapıkule Sınır Kapısı oldu"

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bu kapsamda sınır kapılarımızdan 22 Haziran-02 Temmuz tarihleri arasında 111 bin 689 araç giriş ile birlikte 611 bin 71 yolcu ülkemize giriş yapmıştır. Aynı tarihler arasında toplamda 83 bin 326 araç çıkışı ile birlikte 515 bin 690 yolcu çıkışı gerçekleşmiştir. Kurban Bayramı boyunca toplamda 195 bin 15 araç giriş çıkışı gerçekleşirken 1 milyon 126 bin 761 yolcu giriş çıkışı olmuştur. Kurban Bayramı tatili boyunca en çok kullanılan gümrük kapımız 52 bin 30 yolcu aracı ile 214 bin 44 vatandaşımızın giriş yaptığı Kapıkule Sınır Kapısı olmuştur"

Ticaret Bakanlığı gümrük kapılarından 1 milyon 126 bin 761 yolcu geçtiğini açıkladı



Dİğer sınır kapılarına dair rakamlar da paylaşıldı

"Yoğunluğu en fazla olan kapılarımızdan Habur Sınır Kapısı 55 bin 358 yolcu ve 8 bin 179 yolcu aracı, Sarp Sınır Kapısı 153 bin 677 yolcu ve 8 bin 351 yolcu aracı, Gürbulak Gümrük Müdürlüğü'nde 27 bin 995 yolcu ve 1 bin 709 yolcu aracı, Dilucu Gümrük Müdürlüğü'nde ise 31 bin 851 yolcu ve 4 bin 773 yolcu aracı ile işlem sağlanmıştır. Doğu Anadolu Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü'ne bağlı kara sınır kapılarımızdan toplam 77 bin 515 yolcu ve 7 bin 943 yolcu aracı giriş çıkış işlemi gerçekleşmiştir. Kapıkule Sınır Kapısı'nda en yoğun gün 2 Temmuz Pazar günü olurken 6 bin 992 araç girişi gerçekleşmiştir. Avrupa'ya açılan bu kapımızda bayram boyunca günlük ortalama 4 bin 730 araç girişi olurken 19 bin 459 yolcumuz da giriş yapmıştır."

Ticaret Bakanlığı gümrük kapılarından 1 milyon 126 bin 761 yolcu geçtiğini açıkladı

Gurbetçiler bu yıl günlük 75 dolar harcadı

Öte yandan geçtiğimiz yıl Türkiye'ye giriş yapan turistler kişi başına ortalama gecelik 89 dolar harcadı.

Gurbetçilerin ortalaması ise 60 doları buldu.

Bu yıl ise resmi olmayan verilere göre gurbetçilerin günlük ortalama 75 dolar harcadığı öğrenildi. ensonhaber