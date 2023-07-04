Wanhaber / Ramazan Çetin

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının "Cazibe Merkezlerini Destekleme Programı" kapsamında hayata geçirilen "Tekstil ve Hazır Giyim Organize Sanayi Bölgesi Projesi" kapsamında Van'da fabrika kuran Narkonteks’i, AK Parti Van İl Başkanı Emre Güray ve beraberindekiler ziyaret etti.

“BİN 500 İSTİHDAM…”

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Güray, “Yapımında emeğimizin bulunduğu, yaklaşık 300 milyonluk bir yatırımla 1500 genç kardeşimizin istihdam edileceği, dünya markası Black Spade’i ilimize kazandıran Narkonteks A.Ş.’nin Yönetim Kurulu Başkanı Toygar Narbay ve Tolga Narbay kardeşleri yürekten tebrik ediyorum” dedi.

TEŞEKKÜR ETTİ

Van’a böyle bir yatırım kazandırılmasında emeği olanlara teşekkür eden AK Parti Van İl Başkanı Güray; “İzmir’den ilimize böyle bir yatırımın kazandırılmasında emeği olan başta DAKA Genel Sekreteri Halil İbrahim Güray’a ve paydaşlarına şükranlarımı sunuyorum. Ayrıca nazik ev sahipliği için Fabrika Müdürü Anıl Aygün’e teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

“TÜM DESTEKLERİN TAKİPÇİSİ OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

Güray, gençlerin kendi ayakları üzerinde duracağı bir gelecek için çalışmaya ve desteklerin takipçisi olmaya devam edeceklerini vurgulayarak, şunları söyledi; “Sayın Cumhurbaşkanımızın bölgemize olan büyük katkıları ve takipleri neticesinde, güven ve huzur ortamının devam etmesi, yatırımcıların desteklenmesi ve istihdamın arttırılması yönünde, hükümet olarak 6. Bölge teşvikleri kapsamında gerekli tüm desteklerin takipçisi olmaya, genç kızlarımız ve erkek kardeşlerimizin kendi ayakları üzerinde duracağı bir gelecek için çalışmaya devam edeceğiz.”