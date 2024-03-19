Piyasa denetimleri kapsamında; 2023'te 124 bin 188 firmanın 4 milyon 21 bin 80 adet ürünü denetlenmiş olup 43 bin 864 aykırı ürüne 96 milyon 851 bin 871 TL idari para cezası uygulandı. 2024 yılının ilk iki ayında ise 43 bin 590 firmanın 1 milyon 53 bin 440 ürünü denetlenmiş olup 9 bin 117 aykırı ürüne 34 milyon 666 bin 798 TL idari para cezası kesilmiştir.

Otomotiv sektörüne yönelik düzenlemelerimize uymayan 688 firmaya 404 milyon 741 bin 914 TL idari para cezası uyguladık. Emlak sektörüne yönelik denetimlerde ise toplam 1338 işletmeye yaklaşık 100 milyon TL idari para cezası uygulanmıştır.