Söz konusu toplam 988 kişinin alınacağı personel alımında Van’da 1 sözleşmeli büro personeli (lisans), 1 sözleşmeli destek personeli (şoför-erkek-ortaöğretim) ve 1 kadrolu ambar memuru (önlisans) mezuniyet alanından toplam 3 kişi istihdam edilecek.

Personel alımının detayları şu şekilde;

GENEL ŞARTLAR

-Herhangi bir kamu kurumunda çalışmakta iken görevden veya meslekten ihraç edilmemiş olmak,

-Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek bir hastalığı olmamak,

-Yurdun her yerinde ve her türlü iklim koşullarında görev yapmaya elverişli olmak,

-Tercih edilecek pozisyon ve kadroya göre güvenlik soruşturması veya arşiv araştırması olumlu sonuçlanmak.

BAŞVURU ŞEKLİ, TARİHİ VE YERİ

-Adaylar, 24 Mart 2025-11 Nisan 2025 tarihleri arasında dijital ortamda e-devlet (Ticaret Bakanlığı/Kariyer Kapısı) veya Kariyer Kapısı “https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr” üzerinden e-Devlet şifreleri ile giriş yaparak başvuruda bulunabilecek.

-Posta yolu veya diğer şekillerde yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir,

-Adayların, listede özel şartlar başlığı altında yer alan bölümlere denk/eş değer kabul edilen bölümlerden mezun olmaları halinde YÖK tarafından onaylanmış denklik/eş değerlik belgelerini PDF veya JPEG formatında sisteme yüklemeleri gerekmektedir.

-Aranan şartlardan herhangi birini taşımadığı tespit edilen adayların, başvurusu değerlendirmeye alınmayacaktır.

İlanın tüm detaylarına (https://kamuilan.sbb.gov.tr/) sayfasından Ticaret Bakanlığı başlığı altındaki linkten ulaşılabilir.