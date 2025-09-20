Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü tarafından haksız ticari uygulamalar başta olmak üzere stokçuluk, fahiş fiyat kapsamında ağustos ayında 8 bin 957 firma denetlenerek 12,2 milyon TL ceza uygulandı.

Yılın ilk 8 ayında uygulanan idari para cezası miktarı, 725 milyon TL’yi aştı. İlk 8 ayda gerçekleştirilen otomotiv, stokçuluk, emlak, kuyum, fahiş fiyat, haksız ticari uygulamalar ve ödeme süreleri kapsamında 77 bin 405 gerçek ve tüzel kişi denetlenerek, aykırı fiillerde bulunan 3 bin 138 gerçek ve tüzel kişiye toplamda 725 milyon 815 bin TL idari para cezası uygulandı. Haksız ticari uygulama ve ödeme süreleri kapsamında 290 milyon 172 bin TL, fahiş fiyat kapsamında 254 milyon 574 bin TL, kuyum sektörü denetimlerinde 17 milyon 938 bin TL, emlak sektörüne 47 milyon 948 bin TL, otomotiv sektöründe 87 milyon 501 bin 489 TL idari para cezası uygulandı.

ÜRÜN GÜVENLİĞİ DENETİMLERİ

Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü tarafından ağustos ayında 3 bin 841 firma denetlenerek, 196 firmaya 30,6 milyon TL idari para cezası uygulandı. İlk 8 ayda yapılan çalışmalarda uygulanan ceza miktarı, 387 milyon TL’yi aştı. 85 milyon tüketicinin taraf oldukları sözleşmeler, reklam ve haksız ticari uygulamalar, ürün güvenliği kapsamında 8 ayda 22 bin 490 gerçek ve tüzel kişi denetlenerek, aykırı eylemlerde bulunan bin 473 gerçek ve tüzel kişiye toplamda 387 milyon 943 bin TL idari para cezası uygulandı.

İL MÜDÜRLÜKLERİNİN YAPTIĞI DENETİMLER

81 ilde bulunan Ticaret İl Müdürlükleri aracılığıyla, ağustos ayında 27 bin 249 firma ve 2,4 milyonu aşkın ürün denetlenirken, 6 bin 412 firmaya 74,2 milyon TL ceza uygulandı. İlk 8 ayda yurt genelinde denetlenen ürün sayısı 23 milyon 221 bin 447’ye yükselirken, toplamda 58 bin 289 firmaya yaklaşık 755 milyon TL idari para cezası uygulandı. Rekabet Kurumu, 2024’te 223 firmaya 7,7 milyar TL, 2025 yılı ilk 8 ayında 175 firmaya 4,6 milyar TL idari para cezası uyguladı. 2025 yılı 1 Ocak- 31 Ağustos tarihleri arasında toplamda 371 bin 525 firma ile birlikte 23 milyon 221 bin ürün denetlenerek, 1 milyar 869 milyon 128 bin TL idari para cezası uygulandı. Açıklamada, "Ticaret Bakanlığı olarak öncelikli olarak enflasyon, fahiş fiyat, stokçuluk ve haksız ticari eylemlerle mücadele ederek, iç piyasa dengesini sağlayıp, tüketicilerin huzur ve refahı için çalışmalarımızı titizlikle sürdürmeye devam edeceğiz" denildi.