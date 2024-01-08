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Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü, 31 Aralık 2023 tarihi itibariyle, 2023 yılı boyunca yapılan denetimlerde karşılaştığı usulsüzlüklere idari para cezası uyguladı.

Ticaret Bakanlığı, bu cezaların kapsamında 2023'te otomotiv, emlak ve gıda sektörlerinde fahiş fiyat ve stokçuluğa karşı 18 bin 780 denetim gerçekleştirildiğini, 602 milyon 225 bin 881 TL idari para cezası uygulandığını açıkladı.

Ticaret Bakanlığı'nın, piyasalarda adil ticaret ortamının sağlanması, tüketicilerin hakları ve menfaatlerinin korunması amacıyla çalışmaların 2024 yılında da devam edeceği aktarıldı.

Ticaret Bakanlığı'nın açıklamasına göre; 2023'teki denetimler sonucunda kesilen idari para cezasının dağılımı şöyle:

Rekabet hukukuna aykırılıklara 2,6 milyar lira

Rekabet Kurulu, bilişim teknolojileri ve platform hizmetleri başta olmak üzere, sağlık hizmetleri, lojistik, kültür-sanat eğlence, altyapı hizmetleri gibi birçok sektörlerde rekabet hukukuna aykırılıklar kapsamında 2 milyar 664 milyon 688 bin 744 lira idari para cezası uyguladı.

Otomotiv, emlak ve gıda denetimlerinde kesilen cezalar: 602,2 milyon lira

Otomotiv ticareti ve otomotivde stokçuluk fiillerine yönelik denetimlerde 2 bin 144 gerçek ve tüzel kişi denetlenirken, aykırılık tespiti yapılan 656 gerçek ve tüzel kişiye 375 milyon 417 bin 64 lira idari para cezası kesildi.

Emlak sektörüne yapılan denetimlerde 1.899 gerçek ve tüzel kişiden 1.201 aykırı fiilde bulunan gerçek ve tüzel kişiye 91 milyon 207 bin 655 lira ceza verildi.

Gıda sektöründe fahiş fiyat denetimlerinde ise 15 bin 80 gerçek ve tüzel kişi denetlendi ve 135 milyon 601 bin 162 lira idari para cezası uygulandı.

Fiyat etiketi aykırılıklarına 842,4 milyon ceza

Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğünün, yaptığı denetimlerde, tüketicilerin taraf olduğu sözleşmelere, haksız ticari uygulamalara, fiyat etiketi aykırılıklarına ve güvensiz ürüne 2023 yılının tamamında 842 milyon 402 bin 406 lira idari para cezası uyguladı.

"Denetimler devam edecek"

Ticaret Bakanlığı, denetimlerin devam edeceğine dair şu açıklamada bulundu:

Ticaret Bakanlığı olarak, piyasaların düzenli, sağlıklı ve adil bir şekilde işleyişini sağlamak için çalışmalar devam ederken, diğer yandan da 86 milyon vatandaşımızın hemen her gün taraf oldukları sözleşmelerde ekonomik haklar ve menfaatlerinin korunması, ayrıca tüketicilerimizin mağduriyetinin önlenmesi amacıyla denetimlerimize devam ediyoruz.

