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Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde kamu düzeninin sağlanması için suç ve suçlularla mücadele kapsamında Asayiş Şube Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Müdürlüğü/Amirliği görevlilerince yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, “Yapılan çalışmalar neticesinde; 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet pompalı tüfek, 7 adet fişek ele geçirilmiştir. Hırsızlık suçu olduğu tespit edilen; 1 adet otomobil, 1 adet motosiklet, 1 adet televizyon ele geçirilmiştir.

Ele geçirilen malzemeler sahiplerine teslim edilmiştir. Diğer suçlardan ise 2 adet kulak içi kulaklık cihazı, 2 adet gizli kamera düzeneği, 2 adet iletişim kurmaya yarayan elektronik cihaz, 2 adet wifi cihazı ele geçirilmiştir. İl Emniyet Müdürlüğümüz tarafından toplam 73 yıl 10 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 31 şahıs yakalanmış, 29 şahıs adli makamlarca tutuklanmıştır” denildi.