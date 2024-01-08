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Emekli maaş ve promosyon ödemeleri için bekleyiş sürüyor. Milyonlarca SSK ve Bağ-Kur emeklileri 2024 yılının ilk ayında yapılacak zamları merak ediyor. 2024 emekli maaşında 6 aylık enflasyon oranına göre yüzde 37,57 zam alacağı kesinleşen vatandaşların gözü kulağı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a çevrilmiş durumda.

Asgari ücret, memur ve memur emekli maaşlarına yaklaşık yüzde 50'lik zam yapılmasıyla bilikte SSK ve Bağ-Kur emeklisinde de yeni ilave zam beklentisi oluştu. Milyonlarca emekli "2024 emekli maaşı ne kadar olacak? Emekli maaşlarına refah payı ne kadar eklenecek?" sorusuna yanıt ararken, bir yandan da bankaların 2024 emekli promosyon fiyatını merak ediyor.

2024 emekli maaş promosyonunda 20 bin TL'lik artış iddiaları bir anda gündem yaratırken, "2024 bankaların emekli promosyonları en fazla ne kadar? 2024 emekli maaş promosyonu kaç TL" soruları da yanıt arıyor. İşte 2024 emekli maaş promosyonuyla ilgili beklenen zam ve yeni rakamlar...

2024 EMEKLİ BANKA PROMOSYONU NE KADAR OLACAK?

Emekliler için 2024 Ocak ayı adeta zam haberi bekleyerek geçiyor. Yeni yılın ilk ayında "Emekli maaşı ne kadar olacak?" sorusuna yanıt arayan vatandaşlar, refah payı ve promosyon beklentisinde.

EMEKLİ PROMOSYONUNA '20 BİN TL ZAM GELEBİLİR' İDDİASI

Milyonlarca emekli 2024 emekli maaş zammı kadar 2024 banka promosyonlarına yapılacak zammı ve banka promosyonlarının kaç TL olacağını merak ediyor. 2024'te banka promosyonlarına kaç TL zam yapılacağını merak eden emekliler için çok konuşulacak '20 bin TL' iddiası ortaya atıldı.

CİDDİ ARTIŞ GÜNDEMDE

Şu an için en yüksek 12 bin 500 TL olan banka promosyonlarına ciddi bir artış yapılacağı iddia edilirken, kulislerde 15 bin TL ila 20 bin TL’ye kadar bir artış yapılabileği konuşuluyor.

SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİSİ İÇİN 'REFAH PAYI'

Öte yandan 6 aylık enflasyon rakamlarına göre 2024 emekli maaş zammının en az yüzde 37,47 olması kesinleşirken, bu oranın daha da yükselmesi gündemde. 2024 asgari ücret, memur ve memur emeklisi maaşlarına yaklaşık yüzde 50 zam gelmesiyle birlikte SSK ve Bağ-Kur emeklisi de maaşlarda 'refah payı' ilavesi bekliyor.

EMEKLİ MAAŞ ZAMMI YÜZDE 50 Mİ OLACAK?

Temmuz 2024'te asgri ücrete yeni bir ara zam yapılamayacağı önceden açıklanırken, emekliler de kendilerine de ara zam yapılmayacaksa 2024 emekli maaş zammının yüzde 50'ye çekilmesini istiyor.

BAKANLIK ÇALIŞMA BAŞLATTI

Kulislerde de emekli maaşlarına yeni bir zam yapılacağı konuşulurken; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından çalışma yapıldığı belirtildi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A SUNULACAK

Emeklilere refah payı içeren çalışmayı Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın değerlendirmesinin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a iletmesi bekleniyor.

11,68 FARK REFAH PAYI İLE KAPATILABİLİR

Memur emeklisi ile aradaki 11.68 puanın refah payı ile kapatılacağı iddia edildi.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI İÇİN '10 BİN TL' İDDİASI

En düşük emekli maaşının ise 10 bin TL’den fazla olacağı konuşuluyor.