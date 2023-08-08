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WanHaber / Mehmet Salih Giyci

2017'de temeli atılan Van Tıbbiye Camii ve Külliyesi, maddi yetersizliklerden dolayı bir türlü tamamlanamadı.

Van YYÜ kampüsünde bulunan Dursun Odabaşı Tıp Merkezi önünde, yıllardır yapımı süren cami, son zamanlarda kulesinde meydana gelen yangınlarla gündeme gelmişti.

20 bin 600 metrekare alan üzerine kurulu ve 6 bin 500 metrekare kapalı alana sahip Tıbbiye Cami'nin, aradan geçen uzun süreye rağmen henüz tamamlanamaması dikkat çekerken, Van Vali Yardımcısı ve Van Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanı (YİKOB) Furkan Duman, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli ve YİKOB yetkilileri, camiyi ziyaret ederek, inşaat alanını inceledi.

Burada Tıbbiye Cami Derneği yönetiminden de bilgi alınırken, cami inşaatında gelinen son nokta yerinde görüldü ve istişarelerde bulunuldu.