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Van Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Gevaş İlçe Jandarma Komutanlığı timlerince yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, “Yapılan çalışmalarda; ‘görevi yaptırmamak için direnme, iş yeri dokunulmazlığını ihlal etme, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma, hırsızlık, basit yaralama, hükümlü ve tutuklunun kaçması’ gibi 10 ayrı suçtan araması bulunan şahıs yakalanmıştır.

Adli makamlara sevk edilen şahıs, 17 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğundan Van T Tipi Ceza İnfaz Kurumuna teslim edilmiştir. Van İl Jandarma Komutanlığınca halkımızın huzur ve güven içerisinde hayatlarına devam etmeleri maksadıyla suç ve suçlularla mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir” denildi.İHA