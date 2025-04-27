Türk Hava Yolları (THY), Van Ferit Melen Havalimanı’nda gerçekleştirilecek tadilat çalışmaları nedeniyle önemli bir duyuru yayımladı. 1 Mayıs – 5 Eylül 2025 tarihleri arasında havalimanı, saat 07:00 - 16:00 (GMT+3) arasında azaltılmış tarifeyle trafiğe açık olacak. Ancak, 5 Eylül – 5 Aralık 2025 tarihleri arasında Ferit Melen Havalimanı, sivil ve askeri uçuşlara tamamen kapalı olacak.

Bu tarihlerde Van’a seyahat etmek isteyen yolcular için alternatif ulaşım seçenekleri sunulacak. Türk Hava Yolları, Muş (MSR) ve Ağrı (AJI) havalimanlarına ilave seferler düzenleyeceğini açıkladı. Yolcular, bu iki havalimanını kullanarak Van’a en yakın illere ulaşabilecekler.

Yolcuların mağdur olmamaları adına yapılan bu düzenleme ile Muş ve Ağrı havalimanları üzerinden yapılan uçuşlar, seyahat planlarını etkilememek için artırılmış kapasiteyle gerçekleştirilecek. Türk Hava Yolları, uçuşlar hakkında daha fazla bilgi almak ve sefer saatlerini öğrenmek isteyen yolcularını, resmi internet sitesi ve mobil uygulamaları üzerinden bilgilendirecek.

Van Ferit Melen Havalimanı kapalılığı ile ilgili THY'den yapılan resmi duyuru:

Van Ferit Melen Havalimanı, yapılacak tadilat çalışmaları nedeniyle, 1 Mayıs - 5 Eylül 2025 tarihlerinde saat 07:00 - 16:00 (GMT+3) arasında azaltılmış tarife ile trafiğe açık olacaktır. 5 Eylül - 5 Aralık 2025 tarihleri arasında ise sivil ve askeri trafiğe kapalı olacaktır. Bu tarih aralığında, Muş (MSR) ve Ağrı (AJI) havalimanları varışlı uçuşlarımızı tercih edebilirsiniz. Yolcularımızın mağdur olmaması için Muş ve Ağrı havalimanlarına ilave seferler planlanmıştır.