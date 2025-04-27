Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ), Van Ferit Melen Havalimanı'nda yapılacak kapsamlı inşaat çalışmaları nedeniyle, 1 Mayıs - 5 Eylül 2025 tarihleri arasında önemli değişikliklere gidileceğini açıkladı. Van Valiliği, DHMİ tarafından yapılan duyuruyu kentteki kurum ve kuruluşlara bildirdi. Havalimanında yapılacak çalışmalar kapsamında, pistin bakım ve onarımı, bağlantı taksi yolları, elektrik altyapısı ve şerit saha imalatları yer alıyor.

Bu süreçte, Van Ferit Melen Havalimanı'nda uçuşlara yönelik yeni düzenlemeler uygulanacak. 1 Mayıs - 5 Eylül 2025 tarihleri arasında pist, her gün saat 16:00 ile 07:00 arasında yarı zamanlı olarak kapatılacak. Bu saat diliminde, uçuş trafiği normal şekilde devam ederken, diğer saatlerde bakım ve onarım çalışmaları yapılacak. Ancak, 5 Eylül - 5 Aralık 2025 tarihleri arasında ise havalimanı, sivil ve askeri tüm uçuşlara, İHA ve SİHA uçuşları dahil olmak üzere, tamamen kapalı olacak.

Yolcular, bu tarihlerde Van Ferit Melen Havalimanı'na iniş yapamayacak. Ancak, THY (Türk Hava Yolları) ve diğer havayolu şirketleri, uçuşların devam edebilmesi adına alternatif havalimanları olarak Muş (MSR) ve Ağrı (AJI) havalimanlarına ek seferler düzenleyecek.

Van Ferit Melen Havalimanı'ndaki tadilat çalışmalarının tamamlanmasının ardından, havalimanı daha modern bir yapıya kavuşacak ve bölgedeki hava trafiği daha güvenli bir şekilde sürdürülebilecek. Yolcular, uçuşlar ve sefer saatleri hakkında güncel bilgileri havayolu şirketlerinden veya havalimanının resmi internet sitesinden takip edebilecek.

TADİLATI KANDAŞOĞLU YAPACAK

Van Ferit Melen Havalimanı'nda yapılacak kapsamlı inşaat çalışmalarını Zahir Kandaşoğlu'nun şirketlerinden birinin yapacağı öğrenildi. Kandaşoğlu'na ait olan firma önümüzdeki hafta çalışmalara başlayacak.