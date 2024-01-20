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Van Spor FK’nin de mücadele ettiği TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta 21. Haftanın açılışı bugün oynanacak olan maçla yapılacak.

Her maçın artık final havasında olduğu grupta bir taraftan zirve hesapları yapan takımlar bulunurken diğer tarafta ligde kalma hesapları yapan takımlar yer alıyor.

Her puanın çok önemli olacağı haftalara girilirken, taraftarlar heyecan dolu maçlara tanıklık edecek.

Van Spor FK, 21. Hafta maçında deplasmanda Adıyaman Futbol Kulübü A.Ş. ile yarın karşı karşıya gelecek.

HAFTANIN MAÇLARI

TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta haftanın maçları şu şekilde;

20.01.2024 14:00 Serik Belediyespor - Diyarbekir Spor A.Ş.

20.01.2024 14:00 Ankara Demirspor - Ankaraspor

21.01.2024 14:00 Kırşehir Futbol Spor Kulübü - Hes İlaç Afyonspor Kulübü

21.01.2024 14:00 Bursaspor - Karacabey Belediye Spor A.Ş.

21.01.2024 14:00 Bucaspor 1928 - Yeni Mersin İdmanyurdu Futbol A.Ş.

21.01.2024 14:00 Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri A.Ş. - Nazilli Belediyespor

21.01.2024 14:00 Kırklarelispor Futbol A.Ş - Esenler Erokspor

21.01.2024 14:00 Adıyaman Futbol Kulübü A.Ş. - Vefa Group Van Spor FK

21.01.2024 14:00 Zonguldak Kömürspor A.Ş - 1461 Trabzon FK