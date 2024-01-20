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Türkiye yerel seçimlere doğru gidiyor..

31 Mart'ta yapılacak olan seçimler öncesinde partilerde aday belirleme süreci hızlandı.

AK Parti'de de İstanbul ilçe belediye başkan adayları netlik kazanıyor.

Adaylar belli oluyor

Bugün saat 14.00'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Haliç Kongre Merkezi'nde resmi olarak açıklanacak olan adaylar, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe tarafından alfabetik sıraya göre telefonla aranarak adaylıkları tebliğ edildi.

İBB başkan adayı Murat Kurum'un liderliğindeki toplantıyla birlikte 25'i Avrupa Yakası'nda; 14'ü Anadolu Yakası'nda olmak üzere toplam 39 ilçede isimler belli olacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan 48 ilin aday tanıtımı töreninde; "Cumartesi gününden itibaren İstanbul'dan başlayarak ilçe adaylarımızın tanıtımını da yapacağız" demişti.

Bugün açıklanacak olan AK Parti'nin İstanbul İlçe Belediye Başkan Adayları şu şekilde:

Bağcılar Belediye Başkan Adayı: Abdullah Özdemir

Başakşehir Belediye Başkan Adayı: Yasin Kartoğlu

Esenler Belediye Başkan Adayı: Tevfik Göksu

Bakırköy Belediye Başkan Adayı: Ali Talip Özdemir

Küçükçekmece Belediye Başkan Adayı: Aziz Yeniay

Adalar Belediye Başkan Adayı: Sina Şen

Ataşehir Belediye Başkan Adayı: Mustafa Naim Yağcı

Beykoz Belediye Başkan Adayı: Murat Aydın

Çekmeköy Belediye Başkan Adayı: Ahmet Poyraz

Kadıköy Belediye Başkan Adayı: Veli Arslan

Kartal Belediye Başkan Adayı: Hüseyin Karakaya

Maltepe Belediye Başkan Adayı: Kadem Ekşi

Pendik Belediye Başkan Adayı: Ahmet Cin

Sancaktepe Belediye Başkan Adayı: Şeyma Döğücü

Sultanbeyli Belediye Başkan Adayı: Ali Tombaş

Şile Belediye Başkan Adayı: İlhan Ocaklı

Tuzla Belediye Başkan Adayı: Şadi Yazıcı

Ümraniye Belediye Başkan Adayı: İsmet Yıldırım

Üsküdar Belediye Başkan Adayı: Hilmi Türkmen

Bayrampaşa Belediye Başkan Adayı: İlknur Kovaç

Beşiktaş Belediye Başkan Adayı: Serkan Toper

Beyoğlu Belediye Başkan Adayı: Haydar Ali Yıldız

Eyüpsultan Belediye Başkan Adayı: Deniz Köken

Fatih Belediye Başkan Adayı: Mehmet Ergün Turan

Gaziosmanpaşa Belediye Başkan Adayı: Hasan Tahsin Usta

Kağıthane Belediye Başkan Adayı: Mevlüt Öztekin

Sarıyer Belediye Başkan Adayı: Hüseyin Coşkun

Sultangazi Belediye Başkan Adayı: Abdurrahman Dursun

Şişli Belediye Başkan Adayı: Gökhan Yüksel

Zeytinburnu Belediye Başkan Adayı: Ömer Arısoy

Arnavutköy Belediye Başkan Adayı: Mustafa Candaroğlu

Avcılar Belediye Başkan Adayı: Abdullah Küçükoğlu

Bahçelievler Belediye Başkan Adayı: Hakan Bahadır

Beylikdüzü Belediye Başkan Adayı: Mustafa Günaydın

Büyükçekmece Belediye Başkan Adayı: Recep Erol

Çatalca Belediye Başkan Adayı:Mesut Üner

Esenyurt Belediye Başkan Adayı: Hamit Öncü

Güngören Belediye Başkan Adayı: Bünyamin Demir

Silivri Belediye Başkan Adayı: Volkan Yılmaz