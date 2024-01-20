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Van Valiliği, Büyükşehir Belediyesi ve hayırsever vatandaşların yardımlarıyla yapılan Şifahane Camii, Vali Balcı’nın katılımıyla dualarla ibatede açıldı.

Şifahane Caminin hayırlı olması dileğinde bulunan Vali Balcı, "Van Bölge Araştırma Hastanemizin doktorlarıyla, ebeleriyle, hemşireleriyle, sağlık çalışanlarıyla, idari ve teknik personeliyle Van'ımıza değer üretiyor. Halkımıza ve vatandaşlarımıza şifa dağıtıyorlar. Allah eksiklerini vermesin, güç kuvvet versin. Vatandaşlarımızın ihtiyaçlarının karşılanması da önemli bir konudur.

Sağlıktaki yöneticilerimiz hastanenin ihtiyaçların da karşılanması için gerekli hassasiyeti gösteriyorlar. Bu zamana kadar neler yapıldığına dair birkaç örnek vermek gerekirse; belediye ile birlikte bir anaokulu inşa ettik. Ayrıca, spor salonu yaparak sağlık çalışanlarının kullanımına sunduk.

Vanlı hayırseverlerimizle birlikte cami yapımını gerçekleştirdik. Remzi Hoca ve ekibi güzel çalışmalara imza attılar. Belediye de bu çalışmalara destek verdi. Emeği geçen herkese ve destek veren hayırsever Vanlı hemşehrilerimize teşekkür ederim. Anaokulu, cami, spor salonu gibi projelerin Van'a hayırlı uğurlu olmasını diliyorum.” dedi.

VAN’A BÜYÜK SAĞLIK YATIRIMI YAPILIYOR

Van’da sağlık yatırımları konusunda çok önemli projelere imza atacaklarını söyleyen Vali Balcı, 2024 yılı yatırım programının açıklandığını ve Van’a birçok sağlık yatırımının onayının çıktığını söyledi.

Vali Balcı, “800 yataklı şehir hastanesi ihaleye çıkıyor. Bunun yanında İpekyolu İlçesi Bostaniçi mahallesinde 150 yataklı hastane, Muradiye'de 250 yataklı hastane, Erciş'te 150 yataklı hastane de ihaleye çıkıyor. Ayrıca 50 üniteli Edremit Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi, Özalp’te 20 üniteli Ağız ve Diş Sağlığı merkezi de ihaleye çıkıyor.

Toplam bin 300 yataklı hastane inşaatlarımıza başlıyoruz. Van’da 2 bin hastane yatağımız var. İnşallah bu bin 300 yatak da bittiği zaman Van’ın sağlık hizmetlerine büyük katkı sağlamış olacak. Devletimizin, milletimizin kaynakları, devletin gerçek sahibi milletimize gidiyor. Bu hastane yatırımları bitince Van’ımıza ve bölgemize çok değer katmış olacak.” diye konuştu.

Açılışa Vali Balcı’nın yanı sıra Vali Yardımcısı Adem Balkanlıoğlu, kurum amirleri, Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Remzi Sarıkaya ve vatandaşlar katıldı.