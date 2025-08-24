Kent genelinde cadde yenileme çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdüren Van Büyükşehir Belediyesi, trafiği rahatlatmak ve alternatif güzergâhları iyileştirmek için yoğun bir mesai harcıyor. Çalışmaların yoğun bir biçimde devam ettiği 1.4 kilometrelik Terzioğlu Caddesi’nde asfalt serimine geçildi. Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı tarafından başlatılan çalışmalar kapsamında 1.4 kilometre uzunluğundaki Terzioğlu Caddesi'nde altyapı çalışmaları tamamlanarak PMT ve sıcak asfalt serimi devam ediyor. İki etap şeklinde yapılan cadde kısa süre içinde tamamlanacak.

Caddenin yapılan çalışmalarla daha kullanışlı hale getirildiğini ifade eden Yusuf Yoğun isimli esnaf, "Daha önce yollarımız çok kötüydü. Yaya ve öğrenciler kaldırım olmadığı için sıkıntı yaşıyordu. Burada belediye tarafından gece gündüz yapılan çalışmalarla yolumuz çok daha konforlu hale geliyor. Asfalt serimi yapılıyor. İnşallah kısa sürede tamamlanacak. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz" dedi.

Yollarının daha önce kötü durumda olduğunu belirten mahalle sakinlerinden Nurettin Terzioğlu da yapılan çalışmalardan memnun olduklarını belirterek, "Eskiden yollarımız kullanılamaz durumdaydı. Yapılan çalışmalarla güzel bir yola kavuşuyoruz. Çalışmada emeği olan devlet büyüklerimiz başta olmak üzere herkese çok teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Terzioğlu Caddesi'nde kısa süre içinde çalışmaların tamamlanması hedefleniyor.