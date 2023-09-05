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WanHaber / Arif Karakaş

Vanlı iş insanı, Van Dernekler Fedarasyonu Başkan Yardımcısı, Mabeyn İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı ve Van Spor Futbol Kulübü Asbaşkanı Erol Temel’in yurt dışında yaşayan kardeşi Fethi Temel, hayatını İspanyol Rosa ile birleştirdi.

Yurt içinden ve dışından yaklaşık 2 bin kişinin katıldığı törende, genç çiftin nikâhını Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın kıydı.

SİYASİLER VE İŞ İNSANLARI KATILDI

Genç çiftin görkemli düğün törenine iş ve siyaset dünyasının seçkin isimleri büyük ilgi gösterirken, davetliler arasında Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, Kocaeli Milletvekili Cemil Yaman, STK başkanları ve temsilcileri, siyasiler ve iş dünyasından önemli isimler katıldı.

EROL TEMEL'DEN TEŞEKKÜR

İş insanı Erol Temel, düğün sonrası WanHaber'e yaptığı açıklamada, 1Kardeşimiz Fethi ve eşi Rosa’nın yuva kurmaları bizlerin en büyük temennisi olmuştur. Bu anlamda bizleri bu mutlu günümüzde yalnız bırakmayan tüm dostlarımıza yürekten teşekkür ediyorum. Acılar nasıl paylaşıldıkça azalıyorsa, mutluluklarında paylaşıldıkça çoğalıyor olduğunu görmek bizleri çok sevindirdi. Yurt içinden ve dışından katılım gösteren tüm misafirlerimize ve tebrik mesajı ileten dostlarımıza teşekkür ediyoruz’ dedi.