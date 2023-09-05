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WanHaber – ÖZEL

Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzası ile atama kararnamesi resmi gazetede yayımlandı. Bu karara göre Van’da birçok ilçe kaymakamının yeri değişti. Karara göre Yozgat’ın Sorgun ilçesine atanan İpekyolu Kaymakamı ve İpekyolu Belediye Başkan Vekili İhsan Emre Aydın, belediye çalışanlarıyla tek tek vedalaştı.

“BENİM İÇİN BÜYÜK BİR ONUR OLDU”

İpekyolu Kaymakamlığı ve Belediye Başkan Vekilliği görevini yürüten Aydın, “Bugün sizlerle veda etmek üzere buradayım. İki yıl boyunca İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili olarak görev yapmak benim için büyük bir onur ve gurur kaynağı oldu. Bu süre zarfında sizlerle birlikte çalışmak, İpekyolu ilçemizin daha da gelişmesi ve kalkınması için çaba göstermek benim için büyük bir mutluluk oldu. Göreve geldiğimizden bu yana alt yapıdan üst yapıya, eğitimden sağlığa, kültürden çevreye birçok alanda önemli projeleri hayata geçirme imkânına sahip olduk. İlçemize değer katan bu projeleri, gelecek nesillere güzel bir miras olarak bıraktığımızı düşünüyorum” dedi.

“VAN HALKI HER ŞEYİN EN İYİSİNE LAYIK”

Van halkına birlik ve beraberlik mesajı veren Kaymakam İhsan Emre Aydın, “Van’da görev yaptığım sürece Van halkı ve çalışma arkadaşlarımız büyük destek verdiler. Tüm bunlar olmasaydı zaten birçok projeyi hayata geçiremezdik. Van halkı her şeyin en iyisine layık, çok daha iyi hizmetlere layık. Van’ın önemli sorunlarını bir an evvel gündemimize alarak hareket etmemiz gerek. Bu noktada Van, Doğunun incisi ama daha büyük bir potansiyelle gitmeye aday en önemli ilimizdir, bölgede kendisiyle yarışabilecek herhangi bir il yok. Bu noktada yöneticilerimiz ve Van halkı birlik ve beraberlik içerisinde çalışacaktır. Küskünlüklerin bitirilip, gönüllerin açılması gerekiyor. Ben bu noktada Van’ın önünün açık olduğunu düşünüyorum. Bu bir ayrılık değil, bunu bir ayrılık olarak görmüyorum. İnşallah ilerde tekrar Van’da buluşmak ümidiyle” ifadelerine yer verdi.

İPEKYOLUNA BÜYÜK YATIRIMLAR KAZANDIRDI

İhsan Emre Aydın, iki yıllık görev süreci boyunca İpekyolu'na bir çok eser kazandırdı. İpekyolu için geceli gündüzlü çalışan Aydın, birçok projenin temelini atarken, bazı projelerini de tamamlayıp gitti. İhsan Emre Aydın; Atletizm Pisti, Hüsrevpaşa Parkı, İpekyolu Evlendirme Sarayı, Çocuk Spor Merkezi ve Erçek Flamingo Parkı başta olmak üzere onlarca hizmeti İpekyolu'na kazandırdı.

2.000 kişilik Kapalı Spor Salonu, İpekyolu Bilim Merkezi, İpekyolu İlçe Halk Kütüphanesi, Bostaniçi Yaşam Merkezi, İpekyolu Çocuk Akademisi, Sahil Bandı 1. Etap, İpekyolu Ek Hizmet Binası ve Çocuk Eğlence Merkezi gibi yatırımlarında temelini atan Aydın, Van'a ve İpekyolu'na yakışacak hizmetlerde bulundu.

Haber: Fatma Öztürk – Mehmet Salih Giyci