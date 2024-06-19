Tecno Spark 20 Pro 5G, devrim niteliğindeki donanımı ile göz dolduruyor. 6.78 inç FHD+ 120Hz ekran, güçlü Dimensity 6080 5G yonga seti, 8GB RAM ve 256GB depolama alanı sunan telefon, bir başka öne çıkan özelliği ise 108MP 3x kayıpsız kamera sistemi.

Enerji canavarı 5000mAh bataryası ve 33W hızlı şarj desteğiyle kullanıcılarını uzun süre yalnız bırakmayan Tecno Spark 20 Pro 5G, aynı zamanda UPS ultra güç sinyali, Linkbooming 1.0 ve Super Wi-Fi teknolojileriyle de ön plana çıkıyor. DTS ve Hi-Res Stereo Ses Sistemi ile Dolby Atmos desteği de mevcut.

Tüm bu muhteşem özellikler, Tecno Spark 20 Pro 5G'nin fiyatını da yükseltmiş durumda. Ancak 190$ gibi oldukça cazip bir fiyat etiketi ile karşımıza çıkan bu cihaz, sektörü alt üst edecek gibi görünüyor.

Tecno, Türkiye pazarına da göz kırpıyor ve Tecno Spark 20 Pro 5G modelini yakın zamanda ülkemizde satışa sunacak. Akıllı telefon severler, bu dev modeli kaçırmamak için şimdiden kolları sıvamalı!