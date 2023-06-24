Türkiye Değişim Partisi, CHP ile birleşti.

Kararı açıklayan partinin CHP'li milletvekili Mustafa Sarıgül, “Ülkemize hayırlı ve uğurlu olsun” dedi.

TDP’nin “Önce ülkem” diyenlerin partisi olduğunu savunan Sarıgül, “Türkiye Değişim Partisi, çıkar hareketi değil, bir inanç hareketidir. Biz hiçbir makam ve mevki peşinde bugüne kadar koşmadık. Hep yapıcı ve uzlaşmacı bir siyaset yaptık. Hep sorunun parçası değil, çözümün parçası olduk. Bugünkü kararla da bunları bir kez daha teyit ettik. Benim arkadaşlarım kolay olanı değil, zor olanı seçti.” dedi.

28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı Seçimi'nin, yönetim sistemine karşı kuvvetli bir direncin göstergesi olduğunu dile getiren Sarıgül, “Bu direncin mimarı, Cumhuriyet Halk Partisi ve onun onurlu duruş gösteren Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'dur.” diye ekledi.

Basına kapalı görüştüler

Sarıgül, TDP'nin CHP ile birleşme kararı aldığını duyurmasının ardından CHP Genel Merkezi'nde Kemal Kılıçdaroğlu ile bir araya geldi.

Basına kapalı gerçekleşen görüşme 45 dakika sürdü.

Ardından Kılıçdaroğlu ve Sarıgül, basın açıklaması yaptı.

İlk olarak söz alan Sarıgül, şunları söyledi:

"Gün, birleşme günü"

Gün ayrışma günü değil, gün birleşme günü. CHP Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nu bütün TDP'li arkadaşlar adına tebrik ediyorum. Bu günden sonra TDP'liler kararlı, verimli ve uyumlu bir şekilde CHP'ye bir oy daha kazandırmak için yerel seçimlere en iyi şekilde hazırlanmak için canla başla çalışacak. TDP'li binlerce arkadaşımın CHP Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na selamlarını saygılarını ve birleşme tutanaklarını saygı ile iletiyorum. İnançlara saygılı laikliği, ulusal birliği, demokrasiyi, barışı, özgürlüğü ve kültürlerin bir arada anlayış birliği içerisinde yaşayacağı konusundaki çalışmalarımıza birlikte devam edeceğiz. Kemal Kılıçdaroğlu’na teşekkür ediyorum, birlikte yol yürümekten de onur ve gurur duyuyorum.

"Birleşe birleşe kazanacağız"

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu da, şöyle devam etti:

Sayın Sarıgül ve arkadaşları, TDP olarak CHP'ye katılma kararı aldılar. Son derece mutluyuz. Seçim döneminde çok sık kullandığımız bir sloganımız vardı; 'birleşe birleşe kazanacağız' diye. Gerçekten de öyle, birleşe birleşe kazanacağız. Biz ayrılıktan değil, beraber olmaktan yanayız. Aynı hedefe yürümekten yanayız. Cumhuriyetimizi, demokrasi ile taçlandırmaktan yanayız. Ekonomimizi güçlendirmekten yanayız. Üniversitelerimizi, bilgi üreten kurumlar haline getirmekten yanayız. Bu ülkede, herkesin huzurla yaşayabileceği bir toplumu inşa etmekten yanayız. Dolayısıyla bu birlikteliğe katkı veren Sarıgül ve arkadaşlarına yürekten teşekkür ederim.

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