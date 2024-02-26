Tcmb'den Ilk Ticari Gayrimenkul Fiyat Endeksi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından, 2023'ün 4. çeyreğine ilişkin Ticari Gayrimenkul Fiyat Endeksi (TGFE) verileri ilk kez açıklandı.

Merkez Bankası'nın sitesinde yer alan "Gayrimenkul fiyatlarına ilişkin yeni bir gösterge: Ticari gayrimenkul fiyat endeksi" başlıklı yazıda aktarılan bilgilere göre, Türkiye ile İstanbul, Ankara ve İzmir için hesaplanan TGFE’nin hesaplanma yöntemi ve sonuçları hakkında bilgi verildi.

Buna göre, Ticari Gayrimenkul Fiyat Endeksi 2023'ün son çeyreğinde, bir önceki çeyreğe göre yüzde 12,5, yıllık bazda nominal yüzde 98,2 ve reel olarak yüzde 21,8 arttı.

Dükkan Fiyat Endeksi

Türkiye genelinde 2023'ün son çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 13,1 artan Dükkan Fiyat Endeksi, bir önceki yılın aynı dönemine göre nominal yüzde 98,9, reel olarak da yüzde 22,2 arttı.

Ofis Fiyat Endeksi

4. çeyrekte bir önceki çeyreğe göre yüzde 9 artan Ofis Fiyat Endeksi ise bir önceki yılın aynı dönemine göre nominal yüzde 94,2, reel olarak da yüzde 19,3 yükseldi.

İstanbul, Ankara ve İzmir'de durum

3 büyük il için TGFE değişimine bakıldığında, geçen yılın 4. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre İstanbul, Ankara ve İzmir'de endeks, sırasıyla yüzde 9,4, yüzde 14,5 ve yüzde 13,6 artış gösterdi.

Endeks değerleri bir önceki yılın aynı çeyreğine göre İstanbul, Ankara ve İzmir’de sırasıyla yüzde 80,9, yüzde 110,2 ve yüzde 110,1 artış kaydetti.

"Konut fiyatlarındaki yüksek artış yavaşlıyor"

Ticari gayrimenkul ve konuttaki fiyat düşüşü grafikte de görülüyor. Bu grafiğe göre konut fiyatlarının, ticari gayrimenkul fiyatlarına göre daha çok düştüğü tespit ediliyor.

Merkez Bankası'nın sitesinde yer alan metinde öne çıkanlar şöyle:

Endekslerdeki yıllık değişimlere bakıldığında, 2021 yılı 3. çeyrekten sonra ofis fiyatları daha yüksek oranda artarken, 2023 yılı son çeyrekte ofis fiyatlarındaki artış dükkân fiyatlarındaki artışın bir miktar altına gerilemiş durumda.

Son iki yılda ofis fiyatları lehine görülen bu ayrışmayı, pandemi etkilerinin geçmesiyle ofislere dönüş eğiliminin toparlanması ve konut fiyatlarındaki artışın, ikame özelliği nedeniyle, ofis fiyatları üzerine çapraz fiyat etkisi sürüklemiş olabilir.

2023 yılı başından itibaren ise konut fiyatlarındaki göreli yüksek artış yavaşlıyor. 2023 yılı 4. çeyrekte, TGFE yıllık olarak yüzde 98,2 oranında artış gösterirken, KFE yıllık olarak yüzde 75,5 oranında artıyor.