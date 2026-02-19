Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) haftalık para ve banka istatistikleri yayımlandı.

Altın fiyatlarındaki dalgalanma Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın brüt rezervlerine de yansıdı.

Merkez Bankası rezervleri yeniden yükselişe geçti.

TOPLAM REZERVLER

TCMB'nin toplam brüt rezervi, 13 Şubat haftasında 4,3 milyar dolarlık artışla 207,5 milyar dolardan; 211,78 milyar dolara yükseldi.

TCMB'NİN REKORU 218 MİLYAR OLMUŞTU

TCMB rezervleri altın fiyatlarındaki yükselişin etkisiyle 218 milyar doların üstünü test etmişti.

NET REZERVLER

Merkez Bankası'nın, 13 Şubat haftasında net rezervleri 91,3 milyar dolardan 95,9 milyar dolara yükseldi.

Swap hariç net rezervler de 77,7 milyar dolardan 81,6 milyar dolara çıktı.