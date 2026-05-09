Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzalı atama kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Karara göre, 1211 Sayılı Kanunun 29'uncu maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2, 3. ve 7. maddeleri gereğince TCMB Başkan Yardımcılığına Yusuf Emre Akgündüz atandı.

Dr. Yusuf Emre Akgündüz

2008 yılında Utrecht Üniversitesi Ekonomi Bölümünden lisans derecesi ile mezun oldu. 2009 yılında aynı üniversitede Ekonomi ve Sosyal Bilimler alanında yüksek lisansını, 2014 yılında ise Ekonomi alanında doktorasını tamamladı.

Çalışma hayatına 2014 yılında Utrecht Üniversitesi'nde doktora sonrası araştırmacı olarak başlayan Akgündüz, 2015-2016 yılları arasında Hollanda Ekonomi Politikası Analizleri Bürosu'nda (CPB) ekonomist olarak görev yaptı.

2016 yılında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasında ekonomist olarak çalışmaya başladı ve 2019 yılına kadar bu görevini sürdürdü. Ardından Sabancı Üniversitesi'nde öğretim üyesi olarak akademik kariyerine devam etti. Daha sonra Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'na geri dönerek Başdanışmanlık ve Genel Müdürlük görevlerini üstlendi. Akgündüz’ün çalışma ekonomisi, kalkınma ekonomisi ve uygulamalı mikroekonometri alanlarında akademik çalışmaları bulunuyor.