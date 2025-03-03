Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD), belirsiz süreli iş sözleşmesiyle 48 tren teşkil işçisi ve Haydarpaşa Liman İşletme Müdürlüğüne 9 liman vinç operatörü (RTG ve SSG) olmak üzere 57 işçi alınacağını duyurdu.

İş gücü talepleri il/ülke düzeyinde, KPSS şartı aranarak 03.03.2025 – 07.03.2025 tarihleri arasında çalışma adresine göre İŞKUR’da (https://esube.iskur.gov.tr/) yayımlanacak. İş gücü taleplerine başvuru yapmak isteyen adaylar, başvurularını (https://esube.iskur.gov.tr/) adresinden yapabilecek.

VAN KAPIKÖY GAR ŞEFLİĞİNE 2 PERSONEL ALINACAK

TCDD, bir çok il için toplamda 48 tren teşkil işçisi alımı yapacak. Alımların 2’si Van için olacak. Van’da alınacak işçiler Kapıköy Gar Şefliğinde görevlendirilecek.

İşgücü talebi ile ilgili İŞKUR tarafından belirlenen aday listesi ve diğer tüm duyurular (aranan şartlar, evrak teslim tarihi/yeri ve sözlü sınav tarihi/yeri, sözlü sınav sonucu) TCDD web sitesi (http://www.tcdd.gov.tr/) duyurular bölümünde yayımlanacak.

Evrakları teslim alınıp, başvurusu kabul edilen adayların sözlü sınavı, TCDD web sitesi (http://www.tcdd.gov.tr/) duyurular bölümünde ilan edilecek tarihlerde TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü İnsan Kaynakları Daire Başkanlığında yapılacak.

Başvuruda bulunan adayların, ilan tarihi itibariyle 31 yaşından gün almamış olması gerekiyor.