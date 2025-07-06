Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Demir Yolları tarafından açıklanan verilere göre Türkiye genelindeki toplam demir yolu uzunluğu 13 bin 919 kilometre (km) olarak açıklandı. Bu dönemde Van’da ise 131 km demiryolu uzunluğu olduğu kaydedildi.

2019-2023 dönemini kapsayan raporda, Van Gölü feribotlarının modernizasyonu ve kapasite artışı hedeflendiği de belirtilerek, yeni feribotların devreye alınmasıyla yolcu ve yük taşımacılığı daha etkin hale getirildiği raporlandı.

Aynı zamanda Van-İran demiryolu bağlantısı da bulunan Van’da uluslararası yük ve yolcu taşımacılığı da yapılıyor. Verilerde uluslararası öneme sahip bu bağlantının güçlendirilmesi için altyapı iyileştirme çalışmaları planlandığı da aktarıldı.

Raporda Van’ın demiryolu yük taşımacılığı, özellikle İran ve Orta Asya’ya yönelik ticarette önemli bir rol üstlendiği belirtilirken, Ankara-Van arasında işletilen ekspres trenlerin sefer sıklığı ve hizmet kalitesinin artırılmasının planlandığı da not edildi.

Ankara-Van ekspres trenlerinin haftalık sefer sayısı, 2019 öncesi 3-4 iken, bu dönemde haftada 5 sefere çıkarılması hedefleniyor.

Yolcu memnuniyetini artırmak için Van’daki gar ve istasyonlarda altyapı iyileştirmeleri yapım aşamasında olduğu, Van’ın doğu illeri ile batı arasındaki bağlantıyı güçlendiren bir konuma sahip olduğu demiryolu yatırımlarında öncelikli bölgelerden biri olarak ele alındığı belirtiliyor.