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Türkiye Büyük Millet Meclisi, tarihinde birçok yoğun ve hararetli oturumlara sahne oldu.

En çok kanun kabul edilen dönem, 920 kanunla 5. Yasama Dönemi olurken, kesintisiz en uzun süren oturum, 9 saat 44 dakika ile 14 Aralık 2022'de gerçekleşti.

TBMM'nin tarihine "en'ler" olarak geçen dönemler ve oturumlar derlendi.

En çok kanun kabul edilen dönem

5. yasama dönemi 8 Şubat 1935 - 25 Mart 1939 (920 kanun)

Bir birleşimde kabul edilen en fazla kanun sayısı

78. birleşim 20 Mayıs 1955 (48 kanun)

Kesintisiz en uzun süren oturum

38. birleşim 14 Aralık 2022 (9 saat 44 dakika)

En çok kanun teklifi sunulan yasama dönemi

27. dönem 7 Temmuz 2018 - 23 Mart 2023 (5.105 kanun teklifi)