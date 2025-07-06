TBMM'de bu hafta Genel Kurul ve komisyon çalışmaları salı günü başlayacak. Genel Kurulda en düşük emekli aylığının yükseltilmesine ilişkin düzenlemeleri de içeren, 'Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi' görüşülecek. Teklife göre en düşük emekli aylığı 16 bin 881 liraya yükseltilecek. Ayrıca teklifle birlikte, Kuvvet Komutanlığı’na atanan orgeneral-oramirallerin yaş haddi 67'ye çıkarılacak. Kuvvet komutanları ile diğer orgeneral ve oramirallerin yaş haddinin birer yıllık sürelerle 72 yaşına kadar uzatılabilmesine Cumhurbaşkanı yetkili olacak. Yüksek Askeri Şura kararı ile hizmet süresi uzatılabilecek general ve amirallerin sayısı 36'dan 60'a, zaruri hallerde 75'e çıkarılabilecek.

ÇED OLUMLU KARARI ALINMADIKÇA HİÇBİR PROJEYE BAŞLANMAYACAK

Genel Kurulda en düşük emekli aylığına ilişkin kanun teklifinin tamamlanması halinde geçen hafta görüşmelerine başlanan, 'Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ne devam edilecek. Teklifle, Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Olumlu Kararı alınmadıkça maden alanı projeleriyle ilgili onay, izin, teşvik ve yapı ruhsatı verilemeyecek, proje için yatırıma başlanamayacak ve ihale edilemeyecek ancak bu durum söz konusu teşvik, onay, izin ve ruhsat süreçlerine başvurulmasına da engel teşkil etmeyecek. 'Maden Kanunu'nda yapılan değişiklikle ruhsat bedelinde yüzde 30 indirim yapılacak ve rehabilitasyon bedeli, ruhsat bedelinden ayrıştırılarak ruhsat bedeli kadar bir tutarın rehabilitasyon bedeli olarak ödenmesi zorunlu hale getirilecek. Elektrik ihtiyacını karşılamak üzere yürütülen madencilik faaliyetlerinin, tapuda zeytinlik olarak kayıtlı veya fiili olarak üzerinde zeytinlik bulunan, sınırları belirtilen alanlara denk gelmesi ve faaliyetlerin başka alanlarda yürütülmesi mümkün olmaması durumunda madencilik faaliyeti yürütülecek kısımdaki zeytin ağaçlarının maden sahasının bulunduğu ilçe ve il sınırlarına öncelik vermek suretiyle taşınmasına, sahada madencilik faaliyetleri yürütülmesine ve bu faaliyetlere ilişkin geçici tesisler inşa edilmesine kamu yararı dikkate alınarak Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından izin verilebilecek. Zeytinlik olarak kayıtlı alanlar veya fiili olarak üzerinde zeytinlik bulunan alanlarda madencilik faaliyeti yürütülen her yıl için, bu sahaların rehabilitasyon çalışmalarını temin etmek üzere ruhsat sahibinden işletme ruhsat bedeli kadar ayrıca tahsilat yapılacak.

KOMİSYON GÜNDEMLERİ

Öte yandan, Kamu İktisadi Teşebbüsleri Komisyonu, 45 kamu kurumunun, 2021 ve 2022 yıllarına ait bilanço ve netice hesaplarını görüşmeye devam edecek. Komisyon bu kapsamda çarşamba günü Ziraat Bankası AŞ ve bağlı kuruluşların yetkililerini, perşembe günü ise Türkiye Emlak Katılım Bankası AŞ ve bağlı ortaklıkları ile Türk Reasürans AŞ ve Türk Katılım Reasürans AŞ'nin bilanço ve netice hesaplarını ele alacak. Dışişleri Komisyonu ise bazı uluslararası anlaşmalara yönelik 5 kanun teklifini görüşecek. Ayrıca komisyonda, Dışişleri Bakanlığı yetkilileri, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin (GKRY) KKTC'de gayrimenkul alan şahıslara yönelik eylemlerine ve Kıbrıs'taki son gelişmelere yönelik sunum yapacak.

Genel Kurul ve komisyon çalışmalarının yanı sıra salı ve çarşamba günleri Meclis'te grubu bulunan siyasi partilerin grup toplantıları yapılacak. Partilerin grup başkan vekilleri de gündemdeki konulara ilişkin basın toplantıları düzenleyecek.