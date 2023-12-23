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TBMM Genel Kurulu’nda bütçe görüşmeleri devam ediyor. Milletvekilleri bütçe teklifi üzerine konuşma yaparken, birleşimi yöneten TBMM Başkanvekili Önder rahatsızlandı.

Önder, hastanede müşahede altına alındı. DEM Parti’den yapılan açıklamada, "Meclis Başkanvekilimiz Sırrı Süreyya Önder tansiyonunun düşmesi nedeniyle hastanede müşahede altına alındı" denildi.

BAKAN KOCA'DAN AÇIKLAMA

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da Önder'in sağlık durumuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Koca, "TBMM Başkanvekili Sayın Sırrı Süreyya Önder, Cumhurbaşkanlığı bütçesi görüşmelerini yönettiği sırada rahatsızlanmış, Ankara Bilkent Şehir Hastanesine kaldırılmıştır.

Hastanemizde detaylı incelemeleri devam etmektedir. Şu anda klinik durumu iyi, fakat tetkiklerin tamamlanması için kısa süre müşahede altında tutulacaktır. Kendisine geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum." ifadelerini kullandı.