Van ve çevresinde doğal olarak yetişen bitkilerin karışımıyla elde edilen meşhur otlu peyniri, taze haliyle tezgâhlardaki yerini aldı. Kilogram fiyatı 180 ile 220 TL'yi bulan otlu peynir, sofralarda adet lüks yiyecek duruma geldi. İlkbahar aylarında taze olarak elde edilen, yaz sezonu boyunca küplere konularak toprağa gömülen Van Otlu Peyniri, Türkiye'nin birçok yerinden sipariş edilmeye devam ediyor.

Van'ın önemli değerlerinden olan ve yaz aylarında dağların yüksek kesimlerinde toplanan türlü otlarla sütün buluşmasıyla yapılan otlu peynir, kış aylarında da tüketilmek üzere küp peyniri olarak satışa sunuluyor. Van'ın tescilli ürünü olan otlu peynir, tezgâhlardaki yerini aldı.

Bu yıl 180 ile 220 TL arasında satışa sunulan taze peynir, alıcıları kara kara düşündürüyor. Çoğunluğu kırsal kesimlerde elde edilen ve yöre halkının önemli geçim kaynaklarından olan Van Kahvaltısı'nın vazgeçilmezlerinden otlu peynir, son yılların en yüksek fiyatını buldu. Peynirci esnafı, kırsal kesimlerdeki peynir üreticilerinin, hayat pahalılığından olumsuz yönde etkilendiğini, o yüzden de peynirin geçmiş yıllara göre çok az geldiğini ifade ettiler.

Üretimin az olmasından kaynaklı peynir fiyatları tavan yaparken, en kaliteli peynir 180 ile 220 TL'den satışa sunulurken, 160 ile 170 liraya satılan peynirler de bulunuyor. Van otlu peynirinin sezonluk olarak üretildiğini belirten peynirci esnafları, Haziran ayında toprağa gömülen peynirlerin Aralık ayında topraktan çıkarılarak satışa sunulduğunu ifade eden ettiler. Taze peynirlerin gelmeye devam ettiğini belirten esnaflar, bu yıl fiyatların 180 ile 220 TL arasında değiştiğini vurguladılar. Otlu peynir üreten köylülerin sayısında azalma olması nedeniyle otlu peynir fiyatlarında yükselme olduğunu dile getiren esnaflar, talebin fazla olmasından dolayı fiyatların sürekli yükseldiğini ifade ettiler. Bu yıl kilogram fiyatı 180 ile 220 TL arasında değişen Van Peynirinin kış mevsiminde ise 270-280 lirayı bulması bekleniyor.

"EN İYİ PEYNİRİN KİLOGRAM FİYATI 220 LİRA"

Taze peynirin tezgâhlardaki yerini aldığını ve kilogram fiyatının 180 ile 220 TL arasında değiştiğini belirten peynirciler çarşısı esnaflarından Rıdvan Sarısaç, "Taze peynirler gelmeye devam ediyor. Bu yıl kilogram fiyatları 180 ile 220 TL arasında değişiyor. Özellikle il dışından yoğun talepler oluyor. Van otlu peyniri, yaylalardan ve kırsal kesimlerden geliyor. Otlu peynir üreten köylülerin sayısında azalma olması nedeniyle fiyatlar giderek artıyor.

Bunun etkisiyle peynir az gelmeye başladı. O yüzden de fiyatlar bu kadar yükseldi. Köylüler peyniri, çeşidine göre farklı fiyata satıyor. Toplama peynirin kilogram fiyatı 180 ile 220 lira arası satılıyor. Bu fiyat müşterilerimize çok yüksek geliyor. Önceki yılların bu dönemlerinde işlerimizin en yoğun olduğu dönem iken, bu yıl fiyatlardan dolayı peynir çok az geliyor. Bu yıl peynirin fiyatı çok yüksek. En iyi peynirin kilogram fiyatı 180 ile 220 lirayı buldu. Bu yıl beklenen yağış oldu. Umarım üretim fazla olur ve peynirler düşük fiyata satılır" ifadelerini kullandı.