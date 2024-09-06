Yeni Çalışma Modelleri İçin İlk Adımlar Atıldı

Bu düzenlemeler, çalışanların iş ve özel yaşam dengesini sağlamak için önemli değişiklikler içeriyor.

Çalışma Hayatında Büyük Değişim: Esnek ve Uzaktan Çalışma

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve ilgili altı bakan tarafından tanıtılan Orta Vadeli Program, pandemi döneminde popülerleşen uzaktan ve esnek çalışma modellerini yasal çerçeveye oturtmayı hedefliyor, böylece iş yerlerinde daha esnek ve verimli çalışma koşulları sağlanacak.

Sektörel Dönüşüm ve Yeni Meslekler

Yeni dönemin teknolojik ve sektörel değişimleri, bazı sektörlerin ortadan kalkmasını ve bunların yerine geleceğin mesleklerinin ve çalışma biçimlerinin geçmesini zorunlu kılacak; bu dönüşüm, mesleki eğitim ve çalışma şekillerine dair yenilikçi tedbirler alınmasını gerektiriyor.

Her Yaş İçin Uygun Çalışma Alanları

Orta Vadeli Program, her yaştan bireyin iş gücünde kalmasını sağlayacak tedbirler sunuyor; bu kapsamda, yaşa bakılmaksızın aktif kalma ve hayat boyu öğrenme fırsatlarını artıracak düzenlemeler yapılacak.

Reform Takvimi: Ne Zaman Ne Olacak?

Yeni nesil çalışma biçimleri ve sektörel dönüşümlere ilişkin mevzuat değişiklikleri 2025’in ilk çeyreğinde hayata geçirilecek; bu tarihte, esnek çalışma, uzaktan çalışma ve diğer yenilikçi düzenlemeler Meclis’ten geçerek yasalaşacak.