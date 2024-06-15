Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Orman Genel Müdürlüğü Yangın Yönetim Merkezi'nde orman yangınlarıyla mücadelede kullanılan hava ve kara araçlarıyla ilgili bilgilendirme toplantısı düzenledi.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, düzenlediği basın toplantısında "2024 yılının başından bugüne kadar 881 orman yangını, 670 ziraat yangını olmak üzere toplam 1551 yangına müdahale ettik." dedi.

"Orman teşkilatı bu yıl tarihinin en güçlü hava ve kara filosuyla teknolojik altyapısına ulaştı"

Bakan yumaklı ayrıca toplantıda, "Orman teşkilatımız bu yıl tarihinin en güçlü hava ve kara filosuyla teknolojik altyapısına da ulaşmış oldu." açıklamasında da bulundu.

