Wanhaber

Her yıl yoğun ilgi gören Doğu Anadolu Tarım Hayvancılık ve Gıda Fuarı, bu yıl da ziyaretçilerini kabul etmeye başladı. Düzenlenen programla açılan fuara ilk gününden büyük ilgi gösterilmeye başlandı.

Van Expo Fuar ve Kongre Merkezinde düzenlenen fuarın açılış programına; Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, AK Parti Van Milletvekili Adayı Burhan Kayatürk, Van İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Görentaş, Van Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Memet Aslan, Ajans Asya Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Güler, Van Ticaret ve Sanayi Odası temsilcileri ile Van Ticaret Borsası temsilcileri ve diğer davetliler katıldı.

‘BÖLGENİN EN BÜYÜK FUARIYIZ’

Fuarın açılış kurdelası kesilmeden önce kısa bir konuşma yapan İpekyolu Expo Fuar Aş. Yönetim Kurulu Üyesi Özgür Can Çelik; “Fuarımızda bu yıl 90 katılımcı ve 150’ye yakın marka bulunmakta. Bölgenin en büyük ve tek fuarıyız. Kars, Ardahan, Iğdır, Ağrı, Siirt, Bitlis bütün bu lokasyonda tek tarım fuarı olarak 13 yıldan beri bölgemizi temsil ediyoruz. Fuarımızın hayırlara vesile olmasını diliyorum. Tüm değerli katılımcılara saygılarımı sunuyorum.” dedi.

Ardından açılış kurdelası kesildi ve katılımcılar fuardaki stantları tek tek gezdi. Fuarda sergilenen gıda ürünlerinin tadına da bakan katılımcılara otlu peynir ile lavaş ekmek de ikram edildi.

Çiftçileri buluşturan fuarda, birçok ilden gelen lezzetler de sergileniyor.

Van Valiliği, Van Ticaret Borsası, Van Ticaret ve Sanayi Odası, Van Büyükşehir Belediyesi, Van İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Van Ziraat Odaları tarafından desteklenen fuarın ilk gününde ziyaretçilere, Orman Bölge Müdürlüğü tarafından temin edilen fidanların dağıtımı da yapıldı.

Fuar, 3-7 Mayıs tarihleri arasında ziyaretçilerini ağırlayacak.

Mehmet Salih Giyci - Ömer Bildik