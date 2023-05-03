Ülkelerin tarihsel gelişimleri kapsamında öne çıkan en önemli başlıklardan biri üretim olmuştur. Bir ülkenin sınırları içerisinde yürütülen üretim faaliyetleri ne kadar fazla ise o ülkenin dışa bağımlılığı o oranda azalmış ve böylelikle de ülke ekonomisi arzu edilen seviyelere ulaştırılabilmiştir.

Bu kapsamda özellikle Rusya- Ukrayna savaşının başlaması ile birlikte tarımsal alanda yapılan üretimin ne denli önemli olduğunun bir kere daha gözler önüne serilmesi ile birlikte ülkemizde de çiftçilere verilen desteklerde çeşitli düzenlemeler yapılmıştı. Çiftçilerin ihtiyaç duydukları finansman destekleri adına önemli adımlar atan Tarım ve Orman Bakanlığı, 2023 yılında da ilgili desteklerin verilmeye devam edileceğini bildirmiştir.

Devletin çiftçilere yönelik destek çalışmaları devam ederken geçtiğimiz günlerde konu ile ilgili olarak yeni bir gelişme daha yaşandı. Bolu İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, çiftçilerin artan maliyetlerine katkıda bulunabilmek amacı ile destek ödemelerinin hesaplara aktarılmaya başlandığını bildirdi. Ödemelerin T.C. kimlik numaralarının son rakamlarına göre sırası ile yatırıldığını ifade eden kamu kurumu, ilgili ayrıntıları çiftçiler ile paylaştı.

ÇİFTÇİ DESTEK ÖDEMELERİ YATIRILMAYA BAŞLANDI!

Çiftçiler dikkat! Destek ödemeleri hesaplara aktarılmaya başlandı! TC kimlik numaranızın son rakamını kontrol edin!

İhlas Haber Ajansı tarafından düzenlenen bir habere göre yağlı tohumlu bitkiler fark ödemesi desteği, çiftçilerin T.C. kimlik numaralarının son rakamlarına göre hesaplara aktarılmaya başlandı. Kimlik numarasının son rakamı 8 olan çiftçiler 28 Nisan tarihinde ödemelerine kavuşurlarken 4- 6 olanlara 5 Mayıs, 0- 2 olanlar ise 12 Mayıs tarihlerinde saat 18:00’den sonra ödemelerini hesaplarında görüntüleyebilecekler.

MİLYONLUK ÖDEME YAPILACAK!

Edinilen bilgilere göre çiftçilere yağlı tohumlu bitkiler fark ödemesi kapsamında toplamda 3 milyon 182 bin TL, hububat, baklagil ve dane mısır fark ödemesi kapsamında 845 bin TL ve katı organik- organomineral gübre desteği kapsamında da 244 bin TL’lik ödeme yapılacak.

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