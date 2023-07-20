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WanHaber – ÖZEL

Urartu Krallığı döneminde yapılan ve dünya su mühendisliği harikası olarak kabul edilen Şamran Kanalını, çöp sorunu ve bazı bölümlerinde tahrip olmuş yapısıyla son zamanlarda sosyal medyada gündeme getirilmiş ve eleştiri konusu olmuştu.

3 bin yıl önce yaptırılan Şamran Kanalı, günümüzde de varlığını koruyan ve hala kullanılan en önemli Urartu mimarileri arasında bulunuyor.

DSİ HAREKETE GEÇTİ

Van için büyük öneme sahip tarihi Şamran Kanalı için Devlet Su İşleri (DSİ) Van 17. Bölge Müdürlüğü harekete geçti.

Tarihi Şamran Kanalı’nın tahrip olmuş bölümlerini belirleyen ekipler, hummalı bir çalışma ile onarımını gerçekleştiriyor.

Tarihi kanalda bir yandan bakım - onarım işleri yapılırken, diğer taraftan ise kanal boyu temizlik çalışması yürütülüyor.

Vatandaşların da, tarihi Şamran Kanalı’nı çok daha temiz tutması ve gereken hassasiyeti göstermesi isteniyor.

Haber: Mehmet Salih Giyci