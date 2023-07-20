Tahmini Okuma Süresi: dakika

Bedelli askerlik yapmak isteyen binlerce vatandaşın gözü kulağı bir süredir açıklanacak yeni rakamdaydı.

Açıklanan asgari ücret ve memur maaş zamlarının ardından yeni bedelli askerlik ücretinin ne olacağı hesaplanmaya başlanmıştı.

Milli Savunma Bakanlığı 'Basın Bilgilendirme Toplantısı'nda yapılan açıklamayla 2023 yılının ikinci 6 ayı için ödenecek bedelli askerlik ücretinin 122 bin 351 TL olmasına karar verildi.

Yeni ücret 122 bin 351 TL olarak belirlendi

Duyuruyu Milli Savunma Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Deniz Albay Zeki Aktürk yaptı.

Albay Aktürk, bedelli askerlik tutarının memur maaş katsayısındaki artış oranına sabitlendiğini de ifade etti.

Başvurular 17 Temmuz itibarıyla başladı

Ayrıca bedelli askerliğe müracaat işlemlerinin de 17 Temmuz itibarıyla başlandığı bildirildi.

Albay Aktürk konuyla ilgili, "Hazine ve Maliye Bakanlığınca 'Mali ve Sosyal Haklar' genelgesi yayımlanmış ve buna göre bedelli askerlik tutarı 122 bin 351 lira olmuştur. 17 Temmuz 2023 tarihinden itibaren bedelli askerlik müracaat işlemleri başlamıştır." dedi.

2019'dan bu yana ne kadar arttı?

Öte yandan bedelli askerlik ücreti, kalıcı uygulamaya ilişkin kanunun yürürlüğe girdiği 2019 yılı Haziran ayında 31 bin 343 TL idi.

O tarihten bugüne tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yüzde 226.76 oranında arttı.

Bedelli askerlik ücreti ise aynı dönemde yüzde 290,36 oranında artış kaydetti.

2 ay içerisinde ödenmesi gerekiyor

Önceki yıllardaki uygulamaların aksine 2019’da başlatılan kalıcı bedelli askerlikte gençler ücret ödemenin yanı sıra bir aylık temel askerlik eğitimi alıyorlar.

Bedelli askerlik başvurusu yapanların başvurudan itibaren 2 ay içinde ücreti ödemeleri gerekiyor.

Yoklama kaçağı, saklı veya bakaya olanlar...

Bedelli askerlik için müracaat edilen tarihe kadar yoklama kaçağı, saklı veya bakaya olanlar hakkında, bu duruma düştükleri tarihten başvuru tarihine kadar her ay 1.785 TL ilave ücret alınacak.

Ay kesri 1 gün dahi olsa 1 ay kabul edilerek 1.785 TL ücrete tabi olacak.

Yoklama kaçağı durumuna düştükten 24 ay sonra bedelli askerlik başvurusu yapan bir kişi 122 bin 351 TL’ye ilave olarak ayrıca 42 bin 835 TL daha ödeyecek.

Böylelikle toplam ödenecek tutar, 165 bin 186 TL olacak. Ensonhaber