Tarihçi Talha Uğurluel, Van ve çevresindeki tarihi mirasın yeterince tanıtılmadığını söyleyerek, Van Gölü havzasındaki tarihi yerlerin ziyaret edilerek tarih bilincinin artırılması gerektiğini belirtti. Uğurluel, Büyük Selçuklu eserlerinin bölgenin tarihsel kimliğini yansıtan önemli miraslar olduğunu ifade etti.

Tarihçi Talha Uğurluel, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okurken Urartu tarihi gibi önemli konuların işlendiğini, ancak öğrencilerin bu tarihi mekanlara yerinde götürülmediğini söyledi. Eğitim sisteminin kitabi bilgilerle sınırlı kalmasının, Van ve çevresindeki illerin tarihi mirasının yeterince aktarılmamasına neden olduğunu söyleyerek bu durumdan duyduğu rahatsızlığı dile getiren Uğurluel, gençlerin ve çocukların Van Gölü havzasındaki tarihi yerleri ziyaret ederek yerinde öğrenme yoluyla tarihle bağ kurması gerektiğine dikkat çekti.

“BU MİRAS YERİNDE ÖĞRENİLMELİ”

Uğurluel, bu yöntemin hem tarih bilincini artıracağını hem de bölgenin kültürel mirasının daha iyi anlaşılmasını sağlayacağını ifade ederek şunları söyledi:

“Van’da, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okudum ve bu süreçte hem Van’ı hem de çevresindeki coğrafyayı yakından tanıma fırsatı buldum. Ancak, beni yıllardır en çok üzen şey, bu bölgenin zengin tarihinin yeterince aktarılamaması oldu. Örneğin, üniversite yıllarında Urartu tarihi üzerine yoğun bir şekilde dersler işledik, fakat ne yazık ki bu tarihi yerinde görmek için bizi saha gezilerine götüren olmadı. Öğrencilik yıllarım, daha çok kitabi bilgilerle geçti. Bu durum sadece Van için değil, çevre iller için de geçerli. Van Gölü havzasındaki tarihi yerler, öğrenciler ve bölge halkı tarafından daha fazla ziyaret edilmeli ve bu miras yerinde öğrenilmeli. Eğitim sisteminin bu şekilde teorik kalması, tarih bilincinin yerleşmesi açısından büyük bir eksiklik.”

Van ve çevresindeki Büyük Selçuklu eserlerinin bölgenin tarihsel kimliğini yansıtan önemli miraslar olduğunu da belirten Uğurluel, Van Ulu Camii, Bitlis Ulu Camii, Siirt Ulu Camii ve Diyarbakır Ulu Camii gibi eserlerin, Alparslan, Tuğrul Bey ve Çağrı Bey gibi liderlerin bu topraklarda bıraktığı izleri yansıttığını ve Selçuklu mimarisinin muhteşem örnekleri olduğunu söyledi.

“BÜYÜK SELÇUKLULAR, VAN GÖLÜ HAVZASINDA DERİN İZLER BIRAKMIŞ”

Yöre halkının bu mirastan yeterince haberdar olmadığını ve ilgililerin konuya duyarsız kaldığını ifade eden Uğurluel, “Van Ulu Camii, Büyük Selçuklu’nun muhteşem bir eseridir. Büyük Selçuklular, Van Gölü havzasında derin izler bırakmış; ancak ne yazık ki yöre halkı bu mirastan yeterince haberdar değil. Bölgedeki ilgililer de konuya maalesef yeterince önem vermiyor. Van Ulu Camii’nin yanı sıra Bitlis Ulu Camii, Siirt Ulu Camii ve Diyarbakır Ulu Camii gibi eserler, Büyük Selçuklu’nun mimari anlayışını yansıtan nadide örneklerdir. Alparslan, amcası Tuğrul Bey ve babası Çağrı Bey gibi önemli isimler bu coğrafyada bulunmuş ve bu eserlerin ortaya çıkmasına katkıda bulunmuştur. Ancak, bu tarihi mirasın yeterince anlatılmaması, kötü niyetli ve ayrılıkçı söylemlerin önünü açıyor. Sanat tarihi ve mimari, bu tür iddialara karşı en güçlü savunma araçlarıdır; çünkü sanat tarihi yalan söylemez.” diye konuştu.