Tamamlayıcı sağlık sigortasının başlıca özellikleri şunlardır:

Ek Teminatlar: Temel sağlık sigortası kapsamında olmayan hizmetler (diş bakımı, gözlük, kozmetik operasyonlar vb.) için ek teminatlar sunar.

Yüksek Teminat Limitleri: Temel sağlık sigortasının limit ve kapsam dışı bıraktığı alanlarda daha yüksek teminat limitleri sağlar.

Özel Anlaşmalı Kurumlar: Özel sağlık kuruluşları ile anlaşmalı olarak hizmet sunumu yapar.

Esneklik: Kişiye özel tercihler doğrultusunda farklı teminat ve fiyat seçenekleri sunar.

Ek Ödeme İmkanı: Temel sigorta kapsamındaki giderler için de ek ödeme yapılmasına olanak sağlar.

Tamamlayıcı sağlık sigortası, kişilerin sağlık harcamalarını azaltmak, kaliteli sağlık hizmeti almalarını sağlamak ve finansal güvence oluşturmak amacıyla tercih edilmektedir. Özellikle yüksek gelirli veya sağlık sorunları olan kişiler için faydalı bir ek sigorta ürünüdür.