Wanhaber - Özel

Geçtiğimiz dönem TOBB Ticaret ve Sanayi Odaları Konsey Başkanlığı görevini yürüten Van Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Necdet Takva, bugün yapılan konsey başkanlığı seçiminde yeniden bu göreve seçilen isim oldu.

TOBB 79. Genel Kurulu’nda Rifat Hasircıklıoğlu yeniden TOBB Yönetim Kurulu Başkanlığına seçilirken, VANTSO Yönetim Kurulu Başkanı Necdet Takva da, yeniden TOBB Ticaret ve Sanayi Odaları Konsey Başkanlığına seçildi.

VANTSO Yönetim Kurulu Başkanı Takva, ayrıca TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’nun başkanlığını yaptığı ve 12 üyeden oluşan "Strateji Geliştirme Yüksek Kurulu"nda yer alacak.

Ramazan Çetin

